15 августа 2017 г. Адам Кредо | Free Beacon Иран посылает военные корабли в Атлантику на фоне масштабного наращивания военных сил "Иран готовится послать флотилию военных кораблей в Атлантический океан вслед за объявлением о масштабных затратах, в размере 500 млн долларов, на военную сферу. По словам иранских лидеров, эти меры являются ответом на недавние попытки США ввести пакет новых экономических санкций против Тегерана", - пишет в The Washington Free Beacon корреспондент Адам Кредо. "Военные инвестиции и наращивание сил происходят после нескольких недель напряженного взаимодействия между Ираном и США в водах региона, где иранские военные суда осуществили ряд опасных маневров возле американских кораблей. Эти действия возмутили американское военное руководство и привели к жестким заявлениям администрации Трампа, которая на данный момент изучает возможные пути отказа от знакового ядерного соглашения", - говорится в статье. "Все более враждебное поведение Ирана также последовало за докладом ООН, не привлекшим значительного внимания: в нем разоблачалось неоднократное нарушение Ираном международных соглашений, запрещающих работу над баллистическими ракетами", - отмечает автор. Депутат Палаты представителей Шон Даффи, сторонник более жесткой политики в отношении бескомпромиссных действий Ирана в регионе, сказал в интервью The Washington Free Beacon, что администрация Трампа должна сделать приоритетом ответ на все более дерзкие военные шаги Тегерана. "Иран осмелел и стал демонстрировать военную силу после восьми лет пассивности президента Обамы и выдачи им наличных режиму, но они [иранцы] не должны заблуждаться - президента Трампа избрали, чтобы положить конец вызывающим действиям преступных режимом против Америки, и американский народ знает, что он решительно выступит против ведущего спонсора терроризма в мире", - заявил Даффи. По словам Майкла Рубина, бывшего советника Пентагона и эксперта по преступным режимам, недавние действия Ирана показывают, что режим не смягчился с момента введения в действие соглашения по ИЯП. Администрации Обамы удалось добиться поддержки соглашения отчасти благодаря обещаниям, что это позволит вернуть Тегеран в сообщество наций, напоминает Кредо. "Каждый раз, когда у Исламской республики появляются деньги, она отдает предпочтение оружию перед хлебом, - сказал Рубин The Washington Free Beacon. - То, к чему привели [ядерное соглашение] и последующая выплата выкупа за заложников, - это пополнение иранской казны, и сейчас мы видим результаты". Источник: Free Beacon