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15 августа 2017 г.
15 августа 2017 г.

AFP | The Guardian

Кому бургер из мучного жучка? Еда из насекомых появится в продаже в Швейцарии, впервые в Европе

Вторая по величине швейцарская сеть супермаркетов начнет продавать бургеры из насекомых для потребления людьми, после того как местные законы по продовольственной безопасности были пересмотрены, сообщает французское агентство AFP в новости, перепечатанной британской The Guardian. Супермаркет Coop заявил, что продукция, в основе которой - насекомые, такая как мучные бургеры и фрикадельки из богатого протеинами мучного жучка, поступит в продажу на следующей неделе.

"Продукты, изготовленные швейцарским стартапом Essento, будут доступны в нескольких магазинах Coop, включая Женеву, Берн и Цюрих, с 21 августа, согласно заявлению", - сообщает агентство.

Как заявил представитель швейцарского ведомства по продовольственной безопасности, Швейцария - первая европейская страна, разрешающая продажу продуктов питания, основанных на насекомых, для употребления в пищу людьми, передает AFP.

Источник: The Guardian


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