Что делать с конфедератскими памятниками после Шарлотсвилля: урок от России

"Может, Россия научит нас, как обращаться с трудными аспектами национальной истории США?" - пишет Джеймс Глейсер, декан школы гуманитарных и естественных наук Университета Тафтса (США), в статье, перепечатанной Independent из британской версии австралийского издания The Conversation.

"Многие населенные пункты американского юга - от Нового Орлеана до Луисвилла - находятся в процессе демонтажа статуй, прославляющих Конфедерацию. Встают вопросы, что делать с этими остатками прошлого. Нам просто выбросить их в мусорную корзину истории, избавиться, как будто их никогда не существовало? - рассуждает ученый. - Как исследователь политики американского юга, недавно побывавший в Москве, я задумался, а не стоит ли нам присмотреться к тому, как повели себя русские в отношении советского прошлого. Конечно, ситуации не вполне аналогичны: многие россияне пережили советский опыт, с Конфедерацией такого не было. И все же в обоих случаях возникает вопрос, стоит ли вычищать прошлое и каким образом это делать".

Глейсер упоминает о серпах и молотах на российских зданиях и объектах инфраструктуры, советских статуях в московском метро, сталинских высотках и футболках с советской символикой, продающихся рядом с матрешками, и подробно рассказывает о демонтированных советских статуях, размещенных в парке искусств "Музеон". "Смысл, безусловно, в том, что Московская городская дума постаралась дать понять, что данная экспозиция предназначена не для прославления прошлого, а для его документирования", - отмечает исследователь.

Автор описывает экспозицию "Музеона", в которую входят памятники Сталину и Дзержинскому, а также монумент жертвам тоталитарного режима. "Более того - перед Сталиным стоит современная статуя российского физика, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова, одного из самых заметных диссидентов советской эпохи", - отмечает Глейсер.

"Почему эти сцены, эти мертвые советские статуи работают так хорошо? По моему предположению, - пишет автор, - поставленные бок о бок, они помещаются в "исторический и культурный" контекст, как поясняют таблички. Благодаря стратегии кураторов памятники вводятся в диалог друг с другом и с современными скульптурами, стоящими вокруг, и получают новое значение. Эти статуи в своих прежних жизнях предназначались для почитания и прославления советских лидеров и их режима - в новой жизни они превратились в искусство. Их значение как произведений искусства может меняться или дополняться в зависимости от того, как их интерпретирует зритель".

"Отсюда следует, что было бы по-настоящему ценно собрать все свергнутые конфедератские статуи в одном месте. Если поместить их в исторический контекст, они могут стать комментарием о Конфедерации, Гражданской войне между Севером и Югом, рабстве, Джиме Кроу, массовом сопротивлении и даже о сегодняшней политике. А размещение этих статуй рядом с другими памятниками дает самые разные возможности рассказать полную историю американского юга", - резюмирует Глейсер.