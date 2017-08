15 августа 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Шарлотсвилль и американские ценности В 2008-2016 годах инциденты с участием крайне правых имели место в США в два раза чаще, чем исламистские, пишут СМИ по следам недавних беспорядков на расовой почве. Неужели Америка, где "все из-за чего-то злятся и у всех есть оружие", вновь идет к гражданской войне? Журналисты призывают раскрывать личности неонацистов, а памятники спорным историческим личностям демонстрировать как в московском "Музеоне". ФБР и Министерство внутренней безопасности США в мае предупредили, что группировки сторонников превосходства белой расы уже осуществили больше нападений, чем какие-либо другие экстремистские организации в стране за последние 16 лет, и, скорее всего, устроят новые нападения. Об этом говорилось в разведывательном бюллетене, с которым ознакомилось издание Foreign Policy. Цифры из этого документа совпадают с другими оценками. "Независимая база данных, составленная фондом расследований Nation Institute, свидетельствует о том, что с 2008 по 2016 год сговоры и нападения крайне правых имели место почти в два раза чаще, чем инциденты с участием исламистов", - говорится в статье. "Америка движется к гражданской войне нового типа?" - задается вопросом обозреватель The New Yorker Робин Райт. Она ссылается на февральский доклад Southern Poverty Law Center (США): "В прошлом году радикальные правые влились в политический мейнстрим более успешно, чем в последние полвека". Автор побеседовала с несколькими американскими экспертами. Так, офицер спецназа, позднее дипломат Кит Майнс повидал гражданские войны в Афганистане и Колумбии, а теперь "обнаружил, что в его стране стали заметны предпосылки, которые подпитывают конфликты". Майнс определяет "гражданскую войну" как крупномасштабные проявления насилия, предполагающие бунт против традиционной власти полиции и требующие вмешательства Национальной гвардии, отмечает автор. В субботу губернатор Вирджинии перевел Национальную гвардию в режим готовности и объявил чрезвычайное положение. Майнс перечислил пять предпосылок, на которых основан его прогноз о вероятности гражданской войны в США: "укоренившаяся поляризация нации", "все более разобщающее людей освещение событий в прессе и информационные потоки"; "ослабление институтов, особенно Конгресса и судебной власти"; "политическое руководство "продает" или снимает с себя ответственность", "легитимизация насилия как "модного" способа вести дискурс или урегулировать споры". "Сейчас - как в 1859 году: все из-за чего-то злятся, у всех есть оружие", - написал Майнс. Историк Дэвид Блайт (Йельский университет) прокомментировал заключение Майнса: "Проводить параллели и аналогии всегда рискованно, но институты у нас действительно ослаблены, а партии не просто поляризованы, но и находятся под угрозой распада". По словам Блайта, риск гражданской войны возникает, когда результаты выборов, решение властей или что-то еще становится крайне неприемлемым для большой группы людей. "Не исключено, что такое может случиться сейчас", - отметил он. Грегори Даунс (Калифорнийский университет) сказал, что сторонники превосходства белой расы и неонацисты - "вестники", а не "архитекторы" потенциального краха США, но предостерег: "Мы считаем, что стабильность в нашей стране - нечто само собой разумеющееся". Эрик Фонер (Колумбийский университет), как и другие историки, сомневается, что потенциальные конфликты будут похожи на Гражданскую войну XIX века. "Очевидно, в нашем обществе есть довольно глубокие разломы по множеству линий - межрасовые, идеологические, деревенские жители против горожан, - сказал он в интервью. - Однако сомневаюсь, что они приведут к гражданской войне". Со своей стороны, автор напоминает: американские "альтернативные правые" запланировали на следующие выходные еще девять митингов. Личности неонацистов необходимо идентифицировать, убеждена журналистка Надя Даам, автор статьи на портале Slate.fr. "Ставить имена на физиономиях, искаженных злобой, - таково стремление многих пользователей интернета после теракта в Шарлотсвилле и бесчинств, сопровождавших шествие "белых супрематистов" и неонацистов, из-за чего в этот уикенд погибли три человека. Пресса и социальные сети кишат фотоснимками, на которых легко можно различить лица тех, кто был там, чтобы выразить свою ненависть. Антисемитские и расистские лозунги, свастики, факелы... Нас вынуждают смотреть на эту воплощенную мерзость (и слушать выкрики "зиг хайль")", - говорится в статье. Речь не идет о "доксинге" - практике, состоящей в раскрытии личных сведений о человеке, - ведь неонацисты из Шарлотсвилля разгуливали по улицам с открытым лицом. Речь идет о публичной демонстрации под прицелом камер, продолжает журналистка. Они не прячутся, некоторые даже гордо позируют перед объективами. Так пускай неонацист окажется наказан своим работодателем и будет вынужден публично отвечать за свои действия, призывает журналистка. Она находит поразительными сомнения, этично ли раскрывать личности активистов крайне правой идеологии, мол, "если мы поступаем так, то мы ничем не лучше их". "Мы вправе делать то, что на бумаге может показаться не совсем красивым, если необходимо лишить фашистов их нарастающего чувства безнаказанности. Они должны знать, что никогда не будет безобидным демонстрировать гитлеровские приветствия на улице и что им придется за это отвечать. Перед правосудием, но также перед своими согражданами", - пишет Даам. Джеймс Глейсер, декан школы гуманитарных и естественных наук Университета Тафтса (США), в статье, перепечатанной Independent из британской версии австралийского издания The Conversation, напоминает, что поводом к беспорядкам в Шарлотсвилле послужили планы демонтировать памятник генералу армии южан-конфедератов. "Многие населенные пункты американского юга - от Нового Орлеана до Луисвилла - находятся в процессе демонтажа статуй, прославляющих Конфедерацию. Встают вопросы, что делать с этими остатками прошлого. Просто выбросить их в мусорную корзину истории? - пишет ученый. - Как исследователь политики американского юга, недавно побывавший в Москве, я задумался, а не стоит ли нам присмотреться к тому, как повели себя русские в отношении советского прошлого". Глейсер упоминает о серпах и молотах на российских зданиях, советских статуях в московском метро, сталинских высотках и футболках с советской символикой, продающихся рядом с матрешками, и подробно рассказывает о демонтированных советских статуях, размещенных в парке искусств "Музеон". "Московская городская дума постаралась дать понять, что данная экспозиция предназначена не для прославления прошлого, а для его документирования", - отмечает исследователь. Автор описывает экспозицию "Музеона", в которую входят памятники Сталину и Дзержинскому, а также монумент жертвам тоталитарного режима. "Более того - перед Сталиным стоит современная статуя российского физика, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова, одного из самых заметных диссидентов советской эпохи", - отмечает Глейсер. "Почему эти сцены, эти мертвые советские статуи работают так хорошо? Поставленные бок о бок, они помещаются в "исторический и культурный" контекст, как поясняют таблички. Эти статуи в своих прежних жизнях предназначались для почитания и прославления советских лидеров и их режима - в новой жизни они превратились в искусство", - говорится в статье. В США "было бы по-настоящему ценно собрать все свергнутые конфедератские статуи в одном месте", считает автор. Если поместить их в исторический контекст, они могут стать комментарием о Конфедерации, Гражданской войне между Севером и Югом, рабстве, Джиме Кроу, массовом сопротивлении и даже о сегодняшней политике, резюмирует Глейсер.