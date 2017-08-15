Полезные друзья Путина

От Герхарда Шредера до Альфреда Гузенбауэра: шеф Кремля сотрудничает со многими европейскими экс-политиками. Зачем это Путину? - задается вопросом в своей статье на сайте австрийской газеты Kurier Эвелин Петернель.

"Да, конечно, мы друзья", - постоянно повторяет Герхард Шредер, когда его спрашивают о Владимире Путине. "Он любит рассказывать о задушевных беседах с российским президентом или совместно проведенном сочельнике (...). Однако о том, что еще объединяет его с шефом Кремля, он говорит с меньшей охотой. Он немногословен, комментируя свою работу в компании, занимающейся строительством газопровода "Северный поток". Тот факт, что он договорился с Путиным о своем участии в проекте в 2005 году за десять дней до выборов в Бундестаг, чтобы вскоре после них занять место в наблюдательном совете консорциума, тогда многих неприятно удивил. Теперь аналогичную реакцию вызывает и новость о том, что 73-летний экс-канцлер может занять место в совете директоров крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" уже осенью этого года", - говорится в статье.

Как пишет автор публикации, проблемой является не только то, что Шредер, по некоторым данным, будет зарабатывать в новой должности до 3 млн евро в год в концерне, поглотившем части концерна ЮКОС, принадлежавшего личному врагу Путина Михаилу Ходорковскому. "Проблема и в том, что полугосударственный концерн "Роснефть", глава которого Игорь Сечин входит в круг силовиков из ближайшего окружения Путина, значится в санкционном списке ЕС", - отмечает журналистка. Многие опасаются того, что "экс-канцлер, который все еще пользуется определенным влиянием в СДПГ и неустанно выступает за отмену антироссийских санкций, может стать длинной рукой Путина в Европе", передает Kurier.

"Метод, позволяющий завлечь влиятельных экс-политиков на свою сторону в целях реализации российских интересов, получил здесь говорящее название "шредеризация" - оппозиция нередко подвергает его критике. Так, в компании по строительству газопровода "Северный поток" задействован бывший премьер-министр Финляндии Пааво Липпонен, а Ричард Робертсон, в прошлом генсек НАТО, работает в нефтяном концерне ТНК-ВР - "лоббистов в путинских проектах" в свое время в интервью обличал заклятый враг шефа Кремля Борис Немцов", - передает издание.

"Никакой он не лоббист, говорит экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр, с весны этого года занимающий пост в наблюдательном совете российского аналитического фонда "Диалог цивилизаций" со штаб-квартирой в Берлине. Его директор, экс-глава ОАО "РЖД" Владимир Якунин - не только давний соратник Путина, но и знакомый Гузенбауэра". "Мы знаем друг друга более 10 лет", - отметил в беседе с изданием экс-канцлер Австрии. Гузенбауэр не понимает упреков в адрес фонда, что тот якобы является частью "гибридной войны против Запада". Ему, утверждает экс-политик, никто не диктует, что и когда говорить.