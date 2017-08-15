Российский посол в Ватикане: значительная общность взглядов с Папой по Сирии и Украине

Визит кардинала Пьетро Паролина в Москву в конце августа, в ходе которого он встретится с президентом Владимиром Путиным, для Кремля - "важное событие, поскольку в сегодняшнем мире Папа Франциск имеет большой авторитет" и его "очень уважают и любят русские", заявил российский посол при Святом престоле Александр Авдеев в интервью корреспонденту итальянской газеты La Stampa.

"Мы верим, - отметил дипломат, - что визит госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина внесет свой вклад в то, чтобы дальнейшие двухсторонние отношения между Святым престолом и Россией были благоприятными. Для этого существуют очень важные предпосылки: большая степень взаимного доверия и общность взглядов по многим вопросам". Авдеев добавил, что "идеальная атмосфера" отношений между Ватиканом и Москвой укрепляется также "хорошими отношениями, существующими между Римской католической церковью и Московским патриархатом".

Посол сообщил, что в ходе визита Паролина будут обсуждаться темы Ближнего Востока, в первую очередь - ситуация в Сирии, а также другие конфликты в мире. "Наш подход очень схож с подходом Ватикана: прежде всего, мы считаем, что все конфликты должны разрешаться посредством диалога и переговоров, - пояснил дипломат. - Необходимо усердствовать в международных усилиях по разрешению ситуации в Сирии, продолжать астанинский и женевский процессы, высоко нести знамя борьбы против ИГИЛ*".

"Что касается Украины, - сказал Авдеев, - Ватикан, как и Россия, призывает стороны, вовлеченные в конфликт, к полному соблюдению Минских соглашений. Кроме того, мы должны постоянно думать о людях, которые живут в зоне конфликта и остро нуждаются в гуманитарной помощи и человеческом сочувствии".

Паролин встретится также с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, пишет издание. "Какое значение для Кремля имела историческая встреча Папы и Кирилла на Кубе?" - осведомился журналист.

"Русские считают встречу между Папой Франциском и патриархом Кириллом проявлением цивилизованности, - ответил посол. - Это событие, по нашему мнению, должно сопровождаться дальнейшим развитием сотрудничества и диалога как между двумя Церквями, так и между верующими. Это вносит вклад и в отношения между Святым престолом и Россией".

"Как могут развиваться отношения между Россией и Святым престолом теперь, когда в Вашингтоне - президент Дональд Трамп?" - спросил в заключение корреспондент.

"Отношения между Россией и Святым престолом имеют собственную историческую логику, - заявил Авдеев. - Они самоценны и оказывают большое позитивное влияние на ситуацию в мире. Они не зависят от третьих стран".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.