Российская экономика растет без реформ и модернизации

Показатели российской экономики подскочили за семь месяцев до президентских выборов, однако доходы россиян продолжают снижаться, и экономисты говорят о конъюнктурном эффекте на фоне стагнации, пишет журналист швейцарской Le Temps Эммануэль Гриншпан.

Временное улучшение или мираж? Официальная российская статистика (Росстат) объявляет о росте в 2,5% во втором квартале 2017 года (в пересчете на год), по сравнению с 0,5% роста в первом квартале. Это наилучший показатель российской экономики после третьего квартала 2012 года, когда подъем начал замедляться на фоне падения цен на нефть, указывает журналист.

Правительство объясняет такие результаты "структурной устойчивостью" российской экономики. Президент Путин расхваливает положительный эффект от контрсанкций, которые создали благоприятные условия для некоторых секторов, таких как сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность, продолжает журналист.

Экономисты разделились во мнениях о причинах и пределах скачкообразного роста. Прежде всего, они указывают на рост нефтяных с начала прошлого года. Кроме того, массированные госзаказы в промышленности сыграли важную роль (особенно для военно-промышленного комплекса и транспорта). Непривычно холодная погода этой весны оказала услугу энергетическому сектору, отмечает автор.

Некоторые российские экономисты усматривают взаимодействие отдельных факторов, которые временно маскируют стагнацию последних трех лет. Инвестиции остаются на исторически низком уровне (в том числе иностранные), бегство капиталов снова увеличилось на 50% в первом квартале (13 млрд долларов), а никакая реформа не вырисовывается и в помине, передает Гриншпан.

Вопреки правительственным лозунгам, за 15 лет навязшим в зубах, диверсификация экономики не воплощается в реальность, говорится в статье. Нет реформ, направленных на повышение производительности и на уменьшение структурного дефицита на рынке труда. Как отмечает экономист Николай Кондрашов, "в отсутствие структурных сдвигов экономика не может прибавлять более 1-1,5% в год".

К структурным препятствиям добавляются новые американские санкции, принятые в прошлом месяце. Перспектива долгосрочного охлаждения с первой мировой экономикой оказывает влияние на решения иностранных компаний по поводу инвестиций в России. Многие недавние исследования действительно показали, что последствия от санкций будут еще долго ощущаться российской экономикой. Международные санкции резко ограничили доступ россиян к самофинансированию на международных рынках. Секторальные санкции отрезали доступ к передовым западным технологиям в области вооружения и энергетики.

Российская экономика продолжает функционировать по инерции, однако существует риск, что она постепенно сбавит темп и погрузится в стагнацию, поскольку инвестиции и модернизация практически отсутствуют, подытоживает автор.