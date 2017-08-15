Москва заставляет замолчать критиков Сталина

Более 700 тыс. человек было расстреляно в СССР в годы "Большого террора". Однако Кремль стремится реабилитировать все стороны российской истории, в том числе ее наихудших тиранов, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

Кортеж примерно из 300 человек заходит вглубь соснового леса в Карелии, на севере России. Во главе православная процессия. Сзади идут потомки жертв сталинского "Большого террора": русские, карелы, финны, латыши, украинцы, поляки, евреи, чеченцы. Среди них - европейские дипломаты и американский консул в Санкт-Петербурге. Все они приехали 5 августа, чтобы отметить традиционный День памяти жертв политических репрессий, в Сандормох, где расположено одно из крупнейших захоронений 1937-1938 годов, обнаруженное двадцать лет назад. Однако на этот раз на мемориальной церемонии не присутствовал ни один представитель российской власти, говорится в статье.

Более 6 тыс. человек были убиты в Сандормохе выстрелом в голову, лежа лицом к земле. "На сегодняшний день насчитывается 236 могил, многие еще не обнаружены", - поясняет Анатолий Разумов, историк, специалист по сталинским репрессиям.

Еще один важный человек отсутствовал на церемонии памяти - это 61-летний историк Юрий Дмитриев. Это он обнаружил место захоронения в Сандормохе 1 июля 1997 года. И это он кропотливо составлял список из 6214 имен зарытых там жертв. Дмитриев, ежегодно руководивший этой церемонией, вот уже восемь месяцев гниет в тюрьме по позорному обвинению в "распространении материалов педопорнографического характера" и в незаконном хранении огнестрельного оружия. Согласно обвинению, он сделал непристойные фотографии своей приемной 12-летней дочери. Ему грозит 15 лет заключения, передает журналист.

Адвокат Виктор Ануфриев объясняет Le Temps, что его клиент сделал фотографии Ирины (имя изменено, чтобы соблюдать неприкосновенность ее частной жизни). Однако снимки не носили никакого порнографического характера и были предназначены для органов опеки, чтобы показать, что ребенок развивается нормально. Когда Дмитриев удочерил девочку, она страдала от недоедания и серьезной умственной отсталости. "Обвинительное заключение является либо некомпетентным, либо злонамеренным", - утверждает адвокат.

Ректор Института психологии и сексологии Лев Щеглов свидетельствовал на процессе в пользу Дмитриева, указывая, что фотографии ни в коем случае не могут быть квалифицированы как порнографические или противозаконные, говорится в статье.

Близкие Дмитриева, его друзья и коллеги из российского правозащитного центра "Мемориал" убеждены, что он наказан за свою настойчивость в тщательной обработке исторических фактов, которые нынешняя власть стремится спрятать за семью печатями. Крупные фигуры российского интеллектуального мира, такие как писательница Людмила Улицкая и кинорежиссер Андрей Звягинцев, считают его судебный процесс недостойным и сфабрикованным, пишет журналист.

Государственное телевидение использовало процесс над Юрием Дмитриевым, чтобы смешать с грязью правозащитный центр "Мемориал", изображая его как "русофобскую" организацию, ведущую "информационную войну против России", сообщает Гриншпан.

Враждебность властей также выразилась в другом репортаже телеканала "Звезда", принадлежащего Министерству обороны, где утверждается, что захоронение в Сандормохе на самом деле является местом погребения советских военнопленных, убитых финской армией, союзницей Гитлера. "Такое переписывание истории не зиждется ни на каких доказательствах, - возмущается Сергей Кривенко, историк и член "Мемориала". - Это напоминает советскую пропаганду, которая сваливала на нацистов вину за Катынский расстрел".

Вычеркивание самых темных страниц истории идет бок о бок с любой критикой власти в публичном пространстве. Наихудшие тираны российской истории реабилитированы посредством памятников или памятных табличек в честь Ивана Грозного и Иосифа Сталина. Владимир Путин недавно говорил о Сталине как о "сложной исторической фигуре", добавляя, что "излишняя демонизация Сталина - это один из путей атаки на Советский Союз и Россию".