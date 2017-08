Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 15 августа 2017 г. 15 августа 2017 г. Раффи Хачадурян | The New Yorker Джулиан Ассанж - человек без страны Публикации Джулиана Ассанжа подогревали продемократические восстания и служили доказательствами на судебных исках в защиту прав человека по всему миру, отмечает корреспондент The New Yorker Раффи Хачадурян, который в этом году много раз беседовал с Ассанжем лицом к лицу. Первая из этих бесед состоялась вскоре после инаугурации Трампа. "В то же самое время методы и мотивация Ассанжа вызывают все больше подозрений", - продолжает автор. Во время избирательной кампании 2016 года в США Ассанж опубликовал десятки тысяч электронных писем, написанных функционерами Демократической партии и добытых хакерами. Дональд Трамп заявил: "Обожаю WikiLeaks". Хиллари Клинтон после выборов уверяла, что эти публикации сыграли главную роль в ее поражении. Журналист сообщает, что, беседуя с Ассанжем, старался "лучше понять, как он руководит WikiLeaks, как он живет, как изменились его политические взгляды и какую роль сыграла в его операции Россия". "Хотя WikiLeaks всегда притягивал критику, как магнит, реакция на публикации Ассанжа, связанные с выборами, оказалась необычно жесткой: в Вашингтоне Ассанж приобрел репутацию орудия российской разведки", - пишет автор. "Чудесно, а?! - сказал ему Ассанж. - Эти гады обзавелись риторическим приемом: "падший человек" или "падший ангел". Когда-то это было классно, а теперь плохо". Автор напоминает: незадолго до президентских выборов в США, 5 ноября Ассанж заявил в телеинтервью: "Мы можем сообщить, что российское правительство не является источником" электронных писем, которые были распространены WikiLeaks. Журналист комментирует: "Это опровержение никоим образом не развеяло подозрения, что он говорит неискренне, которые усиливались даже среди его ближайших сторонников". "Он говорит, что это сделали не русские, - сказал Хачадуряну один из этих людей. - Но он не может этого знать. Возможно, его источник был подставным лицом русских. Я считаю, что правда имеет значение, каким бы путем она ни была добыта, но если он знал, что это сделали русские, и не объявил об этом, меня бы это покоробило". Журналист рассуждает: "Можно утверждать, что публикации Ассанжа, приуроченные к выборам, лишь подчеркнули то, что уже было известно о Клинтон, кандидате от демократов. Но его опровержения потенциально замаскировали акт информационной войны между двумя ядерными державами". Автор напоминает: "Почти пять лет Ассанж лелеял неприязнь к г-же Клинтон, отчасти личную, отчасти идеологическую. Он подозревал, что Клинтон хотела устроить на него покушение и сыграла важную роль в обострении его конфликта с властями Швеции. Более того, он считал ее главным элементом политической машины, в которую встроены Уолл-стрит, разведслужбы, Госдепартамент и зарубежные страны-клиенты США вроде Саудовской Аравии". Он считал, что Клинтон - коррумпированный политик, что ею движут личные амбиции, что она - поборница неолиберального интервенционизма и намерена втянуть США в войну. В феврале 2016 года Ассанж написал статью для сайта WikiLeaks, где утверждал, что г-жа Клинтон не годится в президенты. Однако он ожидал, что она выиграет президентские выборы. "Вероятно, потребуется много лет, чтобы разобраться, до какой степени WikiLeaks повлиял на исход выборов; кампания Клинтон пострадала не только от утечки электронных писем, но и от стратегических ошибок, непопулярности своего кандидата и длительной проверки истории с ее личным сервером электронной почты. Но над Ассанжем нависает гораздо более серьезный вопрос: как он изначально получил эти материалы? Спустя несколько месяцев после того, как американские разведслужбы заключили, что электронная почта институций Демократической партии была взломана российским правительством в ходе скоординированных пропагандистских усилий, Ассанж не оставил этого просто так. Он превратил официальную оценку случившегося - а это, в лучшем случае, заявление, что Ассанжа использовали втемную - в символ фиаско Америки, лицемерия истеблишмента, истерии демократов, неомаккартизма и фейковых новостей, тем самым разжигая фанатичную ярость и неоправданное недоверие к институтам", - говорится в статье. "То, насколько тесные связи с Россией наладил Ассанж, тоже оценивается по-разному", - пишет автор. Он вспоминает, что Ассанж в разговоре с ним как-то возмущался прошлогодней статьей в The New York Times под названием: "Как Россия извлекает пользу, когда Джулиан Ассанж раскрывает секреты Запада". "Ассанж счел эту статью несправедливой и даже обманной", - сообщает автор. Журналист замечает: "Однако иногда Ассанж общался с сомнительными людьми. В 2010 году его навестил в Эллингхем-Холле [английском поместье, где Ассанж жил по приглашению своего сторонника. - Прим. ред.] Исраэль Шамир, россиянин со спорной репутацией и экстремистскими взглядами". "Некоторые волонтеры WikiLeaks считали его эксцентричным прихлебателем; а некоторые подозревали, что у него были связи с российской разведкой. Во время одного из визитов Ассанж, который стал небрежно относиться к ценному архиву документов Госдепартамента [депешам, которые оказались в распоряжении WikiLeaks благодаря Челси Мэннинг. - Прим. ред.], дал ему более 90 тыс. нецензурированных депеш американских дипломатов на темы России, бывших стран советского блока и Израиля. Шамир продал часть материалов журналу, который дружественно относится к Кремлю, а другую часть вручил Александру Лукашенко, авторитарному лидеру Белоруссии, который воспользовался документами для арестов оппозиционеров (Шамир это отрицает, уверяя, что это "злокозненное измышление моих хулителей")", - говорится в статье. Сотрудники WikiLeaks узнали об этом, когда к ним обратились испуганные белорусские активисты. Сотрудники встревожились, некоторые хотели провести расследование. "Джулиан просто все пресек, - вспоминает один из сотрудников. - Его подход был таков: просто скажите им, что все это совершенно беспочвенно, что у него нет депеш". Журналист пишет: "Несколько месяцев назад Шамир так описал этику WikiLeaks в беседе с моим коллегой: "Если информация правдива, если она не подправлена, не сфабрикована, пусть ее доставляет хоть сам Сатана". Несложно себе представить, что Кремль, наблюдая за конфликтом Ассанжа с США, нашел этот подход полезным". "В 2012 году, когда Ассанж находился под домашним арестом и остро нуждался в заработке, он начал делать ток-шоу в партнерстве с RT, российской государственной информационной вещательной компанией, которая служит интересам кремлевской пропаганды. Недавно Ассанж сказал мне, что телепрограмма была прикрытием для его попыток получить политическое убежище. "Для меня это был способ брать интервью у глав государств и так далее, обращаться в самые разные посольства", - сказал он. Когда я спросил, как появилась передача, он сказал мне, что на замысел его натолкнул разговор с одним другом, но отказался назвать его имя. Позднее я узнал, что это был сын Исраэля Шамира Йоханнес Валстрём (он живет в Швеции и дал показания в пользу Ассанжа, когда расследовалось предполагаемое изнасилование). Одно выглядело очевидным: RT инвестировала в передачу, но, похоже, не рассматривала эту сделку в духе нормального бизнеса. Марк Штуке, главный управляющий компании Journeyman Pictures, которая была дистрибьютором передачи, сказал мне, что RT не интересовалась лицензированием своих долей на рынках, не охваченных ее вещанием", - пишет автор. "Они не озаботились погоней за этим потенциальным источником доходов, - сказал Штуке. - Это крайне необычно. Но движущей силой этих взаимоотношений был Джулиан". "Ассанж сказал мне, что, когда он вел переговоры о контракте, он добивался свободы в редакционной политике. Он спросил у главного редактора RT Маргариты Симоньян, можно ли ему пригласить на передачу Алексея Навального, российского лидера оппозиции", - сообщает автор. "Она сказала: "Кремлю это не понравится, но для нас это было бы хорошо, потому что это продемонстрировало бы нашу независимость", - вспоминал он. Журналист пересказывает рассказ Ассанжа: "Затем он спросил, можно ли пригласить чеченского террориста, и услышал категоричное "нет". Посмеиваясь над этим воспоминанием, он сказал: "Вот такая линия: вверх прямо до чеченского терроризма". Ассанж действительно пригласил Навального, а тот отказался. Представитель Навального сказал мне, что он счел неприличным иметь какие-либо контакты с RT, заявив: "Этот канал ассоциируется с распространением лжи и пропаганды, в том числе о многих оппозиционных активистах". "Для Ассанжа передача на RT была благоприятной возможностью. Она обещала ему трибуну для его высказываний и, что, пожалуй, еще важнее, что-то типа законной защиты - статус журналиста. А россияне получили доступ к международной знаменитости, чьи взгляды им симпатичны. Симоньян как-то сказала, что всячески старается выбирать ведущих, которые "думают, как мы", - говорится в статье. Журналист отмечает: когда в 2010 году он познакомился с Ассанжем, его политические взгляды были смесью либертарианства, идей против истеблишмента и его личного мировоззрения. "Позднее он, похоже, приблизился к мнению, что США, вопреки их гуманитарной риторике, действуют в первую очередь ради наращивания своего могущества в мире, применяя экономические и военные средства принуждения. В этом он разделяет позицию Ноама Хомского, которым он восхищается. Но, в отличие от Хомского, который назвал Кремль "крупным преступником современной истории", он склонен считать Россию противовесом; ввиду своей истории, географического положения и относительной мощи она может отвергать политику Вашингтона", - говорится в статье. Передача Ассанжа на RT закрылась, но он продолжал появляться в эфире этой телекомпании, отмечает автор. "Этой весной Джордж Гиттос [австралийский художник и кинорежиссер. - Прим. ред.] привлек мое внимание к речи о гражданской войне в Сирии, которую произнес российский полпред в ООН; после того, как американская сторона по ошибке разбомбила сирийские силы, полпред взял слово и изобразил эту ошибку как притчу о высокомерии, просчетах и вероломстве американцев. Гиттос сказал мне, что Ассанж был растроган", - говорится в статье. Автор сообщает: "Ассанж преуменьшил свою реакцию, но сказал мне: "Существует российский взгляд на глобальную политику, и они стали высказывать его без стеснения, и хорошо, что они его высказывают. Наверное, Россия в итоге подумала: "Мы ничего не можем сказать, поэтому мы можем говорить правду. Терять нечего. Нет репутации, которую можно испортить, нет отношений, которые можно разорвать. Итак, они что-то искажают, относящееся к Украине и к их ближайшим окрестностям, но в плане того, что они говорят шире, они теперь вольны говорить то, что, на мой взгляд, довольно-таки достоверно". В 2015 году Ассанж предал огласке полмиллиона депеш из архива МИД Саудовской Аравии, напоминает автор. "Пожалуй, еще важнее самих документов было то, кому приписали слив. Как представляется, это был первый случай, когда государство воспользовалось WikiLeaks для публикации базы данных. Организация "Киберармия Йемена" взяла на себя ответственность за получение информации, а сайт WikiSaudiLeaks, опубликовавший часть материалов, утверждал, что передал Ассанжу подавляющую часть документов. Аналитики по делам кибербезопасности считают, что организация и сайт были подставными лицами. По общепринятому мнению, их создал Иран, чтобы ослабить своего противника, но эту оценку разделяют не все. Один эксперт, знакомый с анализом улик, сказал мне, что несколько признаков также указывают на Россию", - говорится в статье. Автор возвращается к истории со взломом переписки американских демократов. "По-моему, это хулиганство - утверждать, будто русские взломали DNC (Национальный комитет Демократической партии), чтобы увеличить шансы Дональда Трампа на победу, - сказал ему Ассанж. - Потому что вообще-то, если взглянуть на хронологию, утверждается, что первый взлом был в 2015 году". Ассанж добавил, что заметные институции часто подвергаются хакерским атакам: "Основные партии в остальном мире - их взламывает правительство США. Так что можно ожидать, что китайцы, Израиль, Франция, Россия, возможно, Индия взламывали несколько политических институтов США - потому что это делают все. Но это не мог быть какой-то план русских по взлому DNC для содействия избранию Трампа, потому что в то время Трамп даже не был заметен". Журналист попытался спросить, не мог ли такой план сложиться постепенно, но Ассанж прервал его: "Этого они не утверждают! Утверждение абсурдное, просто полный абсурд!" Журналист замечает, что Ассанж в чем-то прав: "DNC был взломан в 2015 году организацией Cozy Bear, которая, как подозревают аналитики по делам кибербезопасности, контролируется российской ФСБ". Ассанж прав в том, что этот взлом предшествовал кандидатуре Трампа. Но беда с аргументом Ассанжа в том, что в Вашингтоне и в разведслужбах США никто и не утверждает, что взлом 2015 года имел отношение к содействию кандидатуре Трампа, считает автор. Журналист продолжает: "Как представляется, российское правительство проникало в сеть DNC не раз, второй взлом начался в 2016 году. Неясно, что послужило конкретным толчком к этому шагу, но он произошел в период эскалации напряженности в российско-американских отношениях. В январе один сотрудник министерства финансов США объявил Путина "коррумпированным". Спустя несколько недель журналисты, работавшие над "мегаутечкой", прозванной "Панамскими документами" (это 11 млн документов, которые обнажают, как мировая элита прячет свои деньги), обратились в Кремль, чтобы задать вопросы о документах, которые наводили на мысль, что люди из ближайшего окружения Путина перевели на счета в офшорах до 2 млрд долларов. Кремль, что для него нетипично, сделал заявление до публикации, заявив, что ответа на "елейные запросы" репортеров не будет и что Россия рассматривает "Панамские документы" как "информационную атаку". "Кремль изобразил эту утечку как удар по личностям и попытку сорвать парламентские выборы в России. Андрей Солдатов и Ирина Бороган в готовящемся к печати новом издании своей книги "Красная паутина" (Red Web) о российском интернете доказывают, что решение ударить по президентским выборам в США кампанией информационной войны, вероятно, возникло на совещании в верхах, которое Путин провел на следующий день", - пишет автор. "Есть черта, которую нельзя преступать, эта черта касается семьи и ближайших друзей Путина", - сказал в интервью автору Солдатов. "Спустя четыре дня организации, которые, по-видимому, были прикрытием российской военной разведки, начали регистрировать доменные имена сайтов, предназначенных для публикации информации, которую добывали хакеры: вначале Electionleaks, а затем сайт с более обобщенным названием DCLeaks с хостингом в румынской деревушке. К тому времени хакерская группировка, прозванная Fancy Bear (по мнению аналитиков по делам кибербезопасности, она тоже контролируется российской военной разведкой), начала волну фишинг-атак на американских политических деятелей", - говорится в статье. Автор отмечает: сайт DCLeaks заработал спустя два дня после того, как 6 июня 2016 года Клинтон стала предполагаемым кандидатом в президенты от Демократической партии, а Electionleaks так и не был использован. DCLeaks позиционировал себя как отпрыск WikiLeaks и утверждал, что создан американскими хактивистами. Журналист утверждает, что вскоре после начала операции Fancy Bear администрация DNC заметила присутствие хакеров и наняла фирму кибербезопасности CrowdStrike. "В DNC о взломе знала только дюжина человек, они старались обсуждать эту тему под покровом секретности, в офлайне, чтобы хакеры не узнали, что их заметили", - говорится в статье. 10 июня специалисты отключили сеть DNC от интернета, а 12 июня, очистив компьютеры от вредоносного ПО, снова подключили. "Факт взлома все еще оставался под строгим секретом в CrowdStrike и штаб-квартире партии. Нюанс с секретностью важен, так как в тот же день, в интервью британской прессе, Ассанж дал понять, что знает, что деятели Демократической партии потеряли контроль над своей электронной почтой. "У WikiLeaks впереди очень большой год, - пояснил он. - У нас на подходе утечки, касающиеся Хиллари Клинтон, и это здорово". Как представляется, он получил транш материалов, добытых хакерами, в какой-то момент между 25 мая (этим днем датированы последние по времени письма, опубликованные WikiLeaks) и 12 июня. В тот же промежуток времени был запущен сайт DCLeaks, а Дональд Трамп-младший встретился в "Башне Трампа" с юристом из России, которая обратилась к избирательному штабу Трампа, предлагая компрометирующие материалы на Клинтон", - пишет автор. "14 июня The Washington Post опубликовала статью о взломе DNC, где было отмечено: CrowdStrike заключила, что виновата Россия", - пишет автор. Через день в интернете появилась фигура, которая называла себя Guccifer 2.0 и утверждала, что взломала DNC в одиночку, а Россия ни при чем. В записи в своем новосозданном блоге Guccifer 2.0 написал: "Основную часть бумаг, тысячи файлов и писем, я их отдал WikiLeaks". И действительно, на адрес WikiLeaks пришли 20 тыс. электронных писем, похищенных из DNC, и Ассанж прежде всего озаботился их проверкой на подлинность. 22 июля он опубликовал их на WikiLeaks. Вскоре стало ясно, что Guccifer 2.0 чинит Ассанжу проблемы. "В июне аналитики по кибербезопасности собрали доводы в пользу того, что это подставное лицо российской стороны, а демократы громко кричали об этих выводах", - пишет автор. Ассанж задумался о том, что нужны какие-то материалы в противовес. "Он призвал доставить ему налоговые декларации Трампа и, как он мне сказал, разыскивал в "темном интернете" надежные материалы, добытые хакерами, которые касались бы Трампа и России", - сообщает автор. "В публичных заявлениях Ассанж перепробовал несколько вариантов. Он уверял, что только он один знает, кто такой источник. Он намекал, что DCLeaks и Guccifer 2.0, скорее всего, не те, за кого себя выдают, что это проявление ловкой двойной игры, возможно, организованной хакерами на службе украинского государства ("Они очень похожи на русских, но в некоторых отношениях выглядят большими дилетантами, причем чересчур"). Он также пропагандировал теорию, что Guccifer 2.0 - тот, кем кажется, организация восточноевропейских хакеров", - пишет автор. А что думает Ассанж о заключении разведслужб США, что за Guccifer 2.0 и DCLeaks стояла российская военная разведка? Он сказал автору: "Все это крайне неубедительно". Он также утверждал, что все попытки связать WikiLeaks с Guccifer 2.0 - клевета, попытка превратить совпадение в заговор. "В отличие от документов, опубликованных Guccifer 2.0, ни одно письмо из избирательного штаба, выложенное на WikiLeaks, не содержало следов "русских метаданных"; следовательно, сказал Ассанж, все связи, которые можно обнаружить между этой фигурой и Россией, его собственной работы не касаются", - пересказывает автор. Сторонники WikiLeaks, Берни Сандерса и Трампа сочли этот аргумент убедительным. 13 и 14 сентября Guccifer 2.0 и DCLeaks возобновили публикации потенциально резонансных документов (информации DNC, электронных писем экс-госсекретаря Колина Пауэлла и помощников Хиллари Клинтон). Тем временем Ассанж готовил к публикации письма, похищенные с ящика электронной почты Джона Подесты, главы избирательного штаба Клинтон. Автор утверждает: "Возражения Ассанжа, что между его публикациями и Россией не было никаких связей, несостоятельны". Например, в начале июля Guccifer 2.0 сказал некому журналисту, что WikiLeaks "пытается выиграть время". Автор комментирует: "Публичных признаков этого не было, но при взгляде изнутри было очевидно, что WikiLeaks перегружен работой". Автор также утверждает: в июне 2016 года Guccifer 2.0, "казалось, давал простор Ассанжу, воздерживаясь от публикации всего, чем тот располагал". "Электронные письма Подесты лишь укрепляют впечатление, что между WikiLeaks и Россией существовали связи", - добавляет он. В январе канцелярия директора Национальной разведки США распространила доклад о российских хакерских атаках и выборах в США. Автор напоминает, что в докладе говорится, что российская военная разведка предоставила электронную почту DNC и Подесты сайту WikiLeaks через некую "третью сторону". "Это сделал посредник, что, разумеется, позволило Ассанжу правдоподобно отрицать факт связи", - заметил в интервью автору Джеймс Клэппер, экс-директор Национальной разведки. Когда-то Ассанжа спросили, что бы он сделал, если бы узнал, что разведслужбы используют WikiLeaks как "прачечную информации" на информационной войне. "Если информация правдива, нам все равно, откуда она берется, - ответил Ассанж. - Пусть люди борются с помощью правды, а когда трупы уберут, всюду будут валяться "пули из правды". По мнению автора, подобные утверждения должны насторожить всех сторонников WikiLeaks: "Одно дело - противостоять могущественным силам, совсем другое - содействовать конфликтам между могущественными силами". Источник: The New Yorker



