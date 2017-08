15 августа 2017 г. Робин Райт | The New Yorker Америка движется к гражданской войне нового типа? "К чему идут Соединенные Штаты? Насколько хрупким является наш союз, наша страна, которая долгое время считалась самой стабильной в мире демократией?" - вопрошает обозреватель The New Yorker Робин Райт. Она ссылается на февральский доклад Southern Poverty Law Center (США): "В прошлом году радикальные правые влились в политический мейнстрим более успешно, чем в последние полвека". Автор побеседовала с несколькими американскими экспертами. Офицер спецназа, позднее дипломат Кит Майнс повидал гражданские войны в Афганистане, Колумбии и других государствах. "Спустя 16 лет он вернулся в Вашингтон и обнаружил, что в его стране теперь стали заметны предпосылки, которые, как он наблюдал за рубежом, подпитывают конфликты", - говорится в статье. В марте, отвечая на вопросы журнала Foreign Policy, Майнс заключил, что вероятность гражданской войны в США в ближайшие 10-15 лет - 60%. "Оценки других экспертов разнились - от 5% до 95%. Отрезвляющий консенсус составлял 35%. А это было за пять месяцев до Шарлотсвилля", - пишет автор. "Майнс определяет "гражданскую войну" как крупномасштабные проявления насилия, предполагающие бунт против традиционной власти полиции и требующие вмешательства Национальной гвардии", - отмечает автор. В субботу губернатор Вирджинии перевел Национальную гвардию в режим готовности и объявил чрезвычайное положение. Майнс перечислил пять предпосылок, на которых основан его прогноз о вероятности гражданской войны в США: "укоренившаяся поляризация нации", "все более разобщающее людей освещение событий в прессе и информационные потоки"; "ослабление институтов, особенно Конгресса и судебной власти"; "политическое руководство "продает" или снимает с себя ответственность", "легитимизация насилия как "модного" способа вести дискурс или урегулировать споры". "Сейчас - как в 1859 году: все из-за чего-то злятся, у всех есть оружие", - написал Майнс. По просьбе Райт несколько американских историков прокомментировали прогноз Майнса. Джудит Гисберг (университет Вилланова) отметила: американцы "так и не пришли к единому мнению об исходе Гражданской войны и о том, в каком направлении следует развиваться стране". Гисберг не думает, что обстоятельства, которые привели к Гражданской войне в XIX веке, могут повториться, но предостерегает: "Мы уязвимы перед расизмом, трайбализмом и конфликтующими концепциями будущего нашей страны". Историк Дэвид Блайт (Йельский университет) замечает: "Проводить параллели и аналогии всегда рискованно, но институты у нас действительно ослаблены, а партии не просто поляризованы, но и находятся под угрозой распада - именно это произошло в 1850-е годы". По словам Блайта, риск гражданской войны возникает, когда результаты выборов, решение властей или что-то еще становится крайне неприемлемым для большой группы людей. "Не исключено, что такое может случиться сейчас", - отметил он. Грегори Даунс (Калифорнийский университет) сказал, что сторонники превосходства белой расы и неонацисты - "вестники", а не "архитекторы" потенциального краха США, но предостерег: "Мы считаем, что стабильность в нашей стране - нечто само собой разумеющееся". Эрик Фонер (Колумбийский университет), как и другие историки, сомневается, что потенциальные конфликты будут похожи на Гражданскую войну XIX века. "Очевидно, в нашем обществе есть довольно глубокие разломы по множеству линий - межрасовые, идеологические, деревенские жители против горожан, - сказал он в интервью. - Сомневаюсь, что они приведут к гражданской войне. Мощные силы притяжения противодействуют тому, что мы видим сегодня". Со своей стороны, автор напоминает: американские "альтернативные правые" запланировали на следующие выходные еще девять митингов. Источник: The New Yorker