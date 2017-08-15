Амбиции Путина в рискованной ливийской игре

Ливийский маршал Халифа Хафтар, который контролирует большую часть восточной Ливии, находится в Москве с 12 августа, пишет в итальянской газете La Repubblica Маттиа Тоальдо, старший научный сотрудник по Ливии в Европейском совете по международным отношениям. "Ливия все больше является целью в растущих российских амбициях на Ближнем Востоке и в Северной Африке, - отмечает эксперт. - Но президент Владимир Путин еще не решил, что делать и какова его финальная цель. Европа еще может склонить чашу весов российской политики в сторону мира или эскалации".

"Россия, естественно, склонна поддерживать генерала Хафтара, - продолжает автор. - Его антиисламистская непреклонность делает его надежным игроком в борьбе с терроризмом. Также поддержка генерала укрепляет отношения между Россией и его главным сторонником - Египтом. В то же время, после демонстрации своей военной силы в Сирии, Путину важно играть роль миротворца в Ливии, особенно в преддверии президентских выборов 2018 года, чтобы предстать "тем, кто поправляет то, что Запад разрушает", как говорит его пропаганда".

Автор полагает, что дипломатические амбиции Путина по Ливии могут быть использованы теми европейскими игроками - такими, как Италия, Франция и Британия, - которые хотят избежать эскалации. "Москва хочет, чтобы ее вовлекли в международные переговоры по Ливии, как это произошло в случае Сирии или квартета по ближневосточному урегулированию", - говорится в статье. По мнению Тоальдо, "вовлечение России в новую контактную группу по Ливии должно произойти только при условии российского обязательства предотвратить эскалацию, начиная с конкретного сокращения поставок оружия. Наградой - в Москве это уже знают - стала бы примиренная Ливия, которая смогла бы начать легально покупать оружие у России, как это было во времена Каддафи".

Вовлечь Москву в ливийское досье - уже давно цель Италии, пишет автор в заключение. "Но эта опция влечет за собой риски, - считает эксперт. - Путин должен доказать, что он является ресурсом стабильности, а не ускорителем поползновений Хафтара, который уж точно не друг Италии".