Да, надо раскрывать личности неонацистов

В конце концов, они не стыдятся показываться на публике и кричать о своей ненависти, пишет журналистка Надя Даам на портале Slate.fr.

"Начертать имена на физиономиях, искаженных злобой, - таково стремление многих пользователей интернета после теракта в Шарлотсвилле и бесчинств, сопровождавших шествие "белых супрематистов" и неонацистов, из-за чего в этот уикенд погибли три человека. Аккаунт в Twitter с заголовком "Yes, You're Racist". Пресса и социальные сети кишат различными фотоснимками, на которых легко можно различить лица тех, кто был там, чтобы выразить свою ненависть. Антисемитские и расистские лозунги, свастики, факелы... Нас вынуждают смотреть на эту воплощенную мерзость (и слушать выкрики "зиг хайль")", - говорится в статье.

"Да, их необходимо "идентифицировать" - не "гнать", "преследовать" или "подвергать суду Линча". В этом деле важнее, чем когда-либо, тщательно взвешивать слова, - подчеркивает автор. - И если существует "стая", то она представлена этими мужчинами (и этими женщинами), которые маршировали по улицам, размахивая свастикой и железными прутьями. Они и есть эти волки".

Речь не идет о "доксинге" - практике, состоящей в раскрытии личных сведений о человеке, - ведь неонацисты из Шарлотсвилля разгуливали по улицам с открытым лицом. Речь идет о публичной демонстрации под прицелом камер, продолжает журналистка. Они не прячутся, некоторые даже гордо позируют перед объективами. Они ни при каких обстоятельствах не стремятся быть неузнаваемыми и не оберегают свою анонимность.

"Ты неонацист, так взвали на свои плечи это бремя, - пишет Даам. - Те, кого ты ненавидишь - черные, евреи, женщины, антирасистские активисты - они являются черными, евреями, женщинами, антирасистскими активистами все время, они не могут да и не хотят этого скрывать и таким образом подставляются под то, что их оскорбляют и избивают твои соратники. Они не позволяют себе роскошь иметь некую двойную идентичность, предохраняющую от тех, кто их ненавидит".

Разумеется, цель состоит в том, чтобы "пригвоздить к позорному столбу" и нанести вред. Пусть неонацист окажется наказан своим работодателем и будет вынужден публично отвечать за свои действия, призывает журналистка. Она находит поразительными сомнения, этично ли раскрывать личности активистов крайне правой идеологии, мол, "если мы поступаем так, то мы ничем не лучше их". Рассуждения такого рода приводят к срыву любых попыток вести решительный бой с ненавистью, говорится в статье.

Антирасизм - это не только петиции, славные лозунги и возмущенные твиты. Это также поступки, которые порой требуют освобождения от прикрас этики, пацифизма и морального превосходства. Мы вправе делать то, что на бумаге может показаться не совсем красивым, если необходимо лишить фашистов их нарастающего чувства безнаказанности. Они должны знать, что никогда не будет безобидным демонстрировать гитлеровские приветствия на улице и что им придется за это отвечать. Перед правосудием, но также перед своими согражданами, пишет Даам.