Через 12 лет после ухода в политику российский гроссмейстер Гарри Каспаров вернулся за шахматную доску и доказал: есть еще порох в пороховницах, сообщает корреспондент Die Welt.

"С 11 марта 2005 года российский шахматный гений, которого многие называли лучшим игроком за всю историю шахмат, больше не объявляет мат королям. Уже давно, будучи оппозиционером, он не стесняется в выражениях, критикуя реального властителя, мастерски владеющего политическими рокировками, - Владимира Путина", - пишет автор публикации.

И вот, в рамках турнира Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе 54-летний гроссмейстер встретился со своим соотечественником Сергеем Карякиным, прошлогодним финалистом чемпионата мира. Партия первого тура быстрых шахмат завершилась вничью.

Возвращение Каспарова "взбудоражило шахматный мир", констатирует автор.

"Тот факт, что недавно вышла в свет книга Каспарова Deep Thinking ("Мыслить глубоко") - о его второй, легендарной дуэли с суперкомпьютером IBM Deep Blue в 1997 году, - определенно является не совпадением, а скорее ловким маркетинговым ходом. Впервые победу над человеком в рамках шахматного турнира тогда одержал искусственный интеллект", - говорится в статье.

"Вторая игра его жизни, протекающей не за шахматной доской, - это политика. (...) И там Гарри Каспаров демонстрирует упорство и готовность ринуться в атаку", - замечает автор статьи.

Каспаров называл Путина "раковой опухолью", сравнивал его с ранним Гитлером, говорил о том, что российский президент - крестный отец "диктаторского", управляемого, сожранного мафией государства, держащего народ в зомбированном состоянии. "В 2007 году он провел несколько дней в тюрьме после того, как стал одним из тех, кто возглавил антипутинскую демонстрацию в Москве. Сегодня он живет в ссылке в Нью-Йорке и говорит, что "оттуда может нанести больший урон", - передает издание.

Возвращаясь к шахматному турниру, автор пишет, что специалисты не ожидают в данном случае победы Каспарова.