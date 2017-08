15 августа 2017 г. Том Хамбургер, Кэрол Д. Леонниг, Розалинд С. Хелдерман | The Washington Post Электронные письма штаба Трампа свидетельствуют о неоднократных попытках его помощника организовать встречи с россиянами Через три дня после того, как Дональд Трамп создал свою внешнеполитическую команду в марте 2016 года, самый младший из новых советников послал электронное письмо семи сотрудникам предвыборного штаба под заголовком: "Встреча с российским руководством - включая Путина", сообщает The Washington Post. Согласно внутренней переписке предвыборного штаба, с которой ознакомилась The Washington Post, советник, Джордж Пападопулос, предложил организовать "встречу между нами и российским руководством, чтобы обсудить американо-российские отношения при президенте Трампе", сообщив им, что его российские контакты приветствуют такую возможность. "Предложение вызвало легкую обеспокоенность в штаб-квартире кампании в "башне Трампа". Сопредседатель штаба Сэм Кловис написал, что, по его мнению, следует проконсультироваться с союзниками НАТО перед тем, как что-либо планировать", - говорится в статье. "Однако Пападопулос, волонтер предвыборного штаба с незначительным внешнеполитическим опытом, настаивал на своем. С марта по сентябрь он, называвший себя консультантом по энергетике, послал, по меньшей мере, полдюжины предложений встретиться с российскими чиновниками Трампу, по мере того как тот превращался из основного кандидата в выдвиженца партии, или членам его команды", - сообщает издание. Переписка входит в состав документов объемом более 20 тыс. страниц, переданных штабом Трампа комитетам Конгресса в этом месяце после пересмотра Белым домом и адвокатами. Подборка электронных писем Пападопулоса была прочитана The Washington Post лицом, имеющим к ним доступ. Два других лица с доступом к электронным письмам подтвердили основной тон переписки и некоторые конкретные ее фрагменты. "Менее чем через десять лет после окончания университета Пападопулос, кажется, не имел значительного влияния внутри предвыборного штаба, и неясно, действовал ли он как посредник российского правительства, хотя он сказал штабу, что он им является", - пишет издание. "Для экспертов по сбору разведданных Россией переписка Пападопулоса представляет дополнительные доказательства того, что русские искали точки для начала взаимодействия и делали ставку на связи с помощниками более низкого уровня, чтобы проникнуть в предвыборную кампанию 2016 года", - говорится в статье. Стивен Л. Холл, сотрудник ЦРУ, вышедший в отставку в 2015 году после 30 лет руководства российскими операциями агентства, прокомментировал сообщение The Post об электронных письмах: "Суть в том, что, по моему мнению, несомненно, что российское правительство забрасывало широкую сеть, присматриваясь к американским выборам. Я считаю, что они проводили самую основную разведывательную работу: Кто там есть? Кто пойдет на контакт? И как мы можем их использовать?" Пападопулос направил 4 мая тогдашнему главе штаба Трампа Кори Левандовски и другим заметку, полученную им от руководителя программы финансируемого правительством России Совета по международным делам (РСМД). В нем высокопоставленный чиновник организации Иван Тимофеев сообщал, что сотрудники МИД России готовы к визиту Трампа в Москву и просят, чтобы предвыборный штаб и россияне написали официальное письмо с изложением программы встречи, сообщает газета. Издание сообщает, что Левандовски и, позднее, Пол Манафорт проигнорировали эти предложения. В электронном письме The Washington Post Тимофеев подтвердил, что его организация обсуждала встречу со штабом Трампа весной 2016 года. Российский совет по международным делам был создан в 2010 году по указу тогдашнего президента Дмитрия Медведева в качестве проекта различных российских государственных органов. Его возглавляет бывший министр иностранных дел Игорь Иванов. В его руководящий совет входят нынешний министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также ведущие российские ученые и бизнес-лидеры, в том числе главы "Альфа-Банка" и "Сбербанка". "Мы обсудили эту идею неофициально как одну из возможностей... диалога между Россией и США, - написал Тимофеев. - РСМД часто проводит встречи с видными политическими деятелями и экспертами из США и многих других стран". Источник: The Washington Post