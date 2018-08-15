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15 августа 2018 г.
15 августа 2018 г.

Корреспондент | Bild

Лавров в Анкаре: Россия и Турция осуждают американские санкции

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе совместного брифинга подвергли резкой критике американские санкции, пишет Bild.

"Лавров атаковал американские санкции особенно активно: новый пакет антироссийских санкций может ощутимо ударить по российской экономике. Российский министр назвал американскую санкционную политику противозаконной и обвинил Соединенные Штаты в намерении в ходе нечестной игры извлечь выгоду из мировой торговли. США, по словам верховного дипломата РФ, хотят усилить свое доминирование и добиться односторонних преимуществ для своих компаний", - передает немецкое издание.

По словам Лаврова, "злоупотребление ролью американского доллара в качестве мировой резервной валюты приведет к тому, что роль его будет ослабляться". Он указал на то, что Россия и Турция ставят перед собой цель вернуться к национальным валютам в международной торговле, говорится в статье.

Его турецкий коллега назвал американскую санкционную политику "эрой издевок".

Источник: Bild


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