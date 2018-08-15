Дуэль эгоистов

В споре между США и Турцией Евросоюз должен выступить в роли посредника, считает журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Торстен Кнуф.

"В мыслях Дональда Трампа есть Дональд Трамп и еще пара других гениальных парней. А есть злобные создания, систематически причиняющие ущерб Америке. Кого и к какому лагерю относит американский президент, зависит от его состояния в конкретный день", - иронизирует журналист.

На днях президент США нашел нового врага, а именно турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. "Американский президент и турок сделаны из одного теста: их эго выражено настолько сильно, что они давно перешагнули порог на пути к мании величия", - отмечает Кнуф.

Турция и без того находится сейчас в опасной ситуации, а теперь ей грозит коллапс. При этом в конфликте между Вашингтоном и Анкарой речь идет совсем не об экономике, а о соперничестве власть имущих, полагает автор статьи.

Дональд Трамп разрушает западное послевоенное устройство мира, продолжает Кнуф. Он уже подорвал торговые соглашения, провалил саммит "большой семерки" и поставил под сомнение ценность НАТО.

"Реджеп Тайип Эрдоган также является человеком, который потерял все ориентиры и в долгосрочной перспективе принесет своей стране больше вреда, чем пользы, - уверен Кнуф. - Угрозы переориентации внешней политики в сторону России или исламского мира издавна входили в стандартный репертуар представителей турецкого правительства. Однако это не меняет того, что США должны быть принципиально заинтересованы в стабильной Турции, так же, как и европейцы".

"Дональд Трамп этого, кажется, не понимает, - рассуждает журналист. - Для него, как и для Эрдогана, действует общее правило войн и конфликтов: когда развевается знамя, разум вылетает в трубу".

Евросоюз ведет себя удивительно тихо и, кажется, не хочет злить Трампа. При этом в Турции, подчеркивает Кнуф, на карту поставлены многие европейские интересы. Речь идет не только о человеческих отношениях и политическом курсе страны, но и об экономических связях. Для Европы коварство ситуации заключается в том, что оба партнера незаменимы - не президенты, а соответствующие страны, отмечает автор.

"ЕС и страны-участники хвастаются тем, что у них по-прежнему есть каналы общения с Вашингтоном и Анкарой. Их необходимо использовать. Не обязательно громко, но быстро. По крайней мере, стоит попытаться", - призывает Кнуф.