15 августа 2018 г. Генри Фой | Financial Times Несвоевременное вмешательство Кремля усугубило беды инвесторов в России "Если до вас не доберется Минфин США, это сделает Кремль": такой месседж российские власти послали крупнейшим компаниям, выбрав самый неподходящий момент для намека на новый заоблачный налог, пишет журналист Financial Times Генри Фой. "Дружественный огонь рикошетом попал по Московской фондовой бирже, поскольку инвесторов возмутило предложение, предполагающее лишение 14 металлургических, горнодобывающих и химических корпораций 7,5 млрд долларов доходов за 2017 год", - сообщает автор. "Так вот бьют лежачего: письмо с изложением этого предложения и финансового удара по каждой компании в отдельности было слито в середине недели, посреди волнений на рынке, вызванных новыми американскими санкциями", - добавляет Фой. "Это был странный способ сделать плохую неделю еще хуже", - поделился советник одного из ведущих российских промышленников. Новый сбор, предложенный экономическим советником Путина Андреем Белоусовым, рассматривается как способ субсидировать ряд данных во время предвыборной кампании обязательств по увеличению социальных расходов. Представляя президенту свой план, Белоусов заявил, что в связи с ростом сырьевых цен и падением рубля крупнейшие промышленные предприятия получили "сверхдоходы", налоги с которых собраны не были. Путин на письме нацарапал "Согласен", говорится в статье. "Эту меру в конечном счете могут не принять или смягчить", - отмечает Фой. Но она свидетельствует о нерыночных умонастроениях в администрации Путина и дает основания предполагать, что крыло Кремля, выступающее за бизнес, уступило влияние более консервативной фракции. Renaissance Capital в сообщении для клиентов написал: "Данное предложение представляет собой большой риск для нашей позитивной оценки многих российских металлургических и горнодобывающих компаний. По всей видимости, это лишь предложение на ранней стадии и в своем нынешнем виде не может быть реализовано. Но упомянуты только 14 компаний, и неясно также, какие будут затронуты, что, на наш взгляд, ведет к дальнейшей неопределенности". "Каждый раз, когда США вводят новые санкции против российских компаний, Кремль клянется защищать своих и нанести по Вашингтону ответный удар. Если можно судить по предлагаемому новому налогу, пытается помочь он странным способом. На этот раз стреляют из Кремля, но под перекрестный огонь попал опять-таки российский бизнес", - заключает Фой. Источник: Financial Times