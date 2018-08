15 августа 2018 г. Редакция | Financial Times Трамп и злоупотребление американскими санкциями Санкции Вашингтона против Турции спровоцировали один из самых серьезных разладов с союзником по НАТО за последние годы. Это показывает, как использование санкций, а иногда и злоупотребление ими нынешней американской администрацией рискует подорвать интересы самих США и их ключевых союзников, пишет Financial Times в редакционной статье. Санкции могут играть важную роль в современной дипломатии: они позволяют оказывать давление, не прибегая к вооруженной силе. "Но для максимального эффекта санкции необходимо применять продуманно, с ясными целями и в тесной координации с союзниками", - подчеркивает британское издание. Белый дом применяет санкции не только более широко, но и порой в одностороннем порядке, как в случае с возобновлением мер против Ирана. "Более того, Трамп, по всей видимости, склонен использовать их, чтобы попытаться обойти более трудоемкие дипломатические стратегии и быстро добиться результатов", - говорится в статье. Издание отмечает, что ясная конечная цель при этом временами отсутствует. "Президент использует их также для того, чтобы произвести впечатление на свой электорат", - добавляет FT. "Неосторожное введение санкций, однако, рискует дестабилизировать рынки с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики в более широком плане", - пишет газета. "Во-вторых, кары США могут подтолкнуть как союзников, так и противников в объятия соперничающих держав, стремящихся бросить вызов американскому господству, таких как Россия и Китай. Москва пытается нагреть руки на ситуации с Турцией. Китай на этой неделе предложил финансовую поддержку Пакистану после того, как Вашингтон намекнул, что может заблокировать помощь стране от МВФ. Не исключено, что Пекин, хотя он и не в состоянии позволить себе выручать всех желающих, может предложить помощь также Анкаре", - полагает FT. Даже самые выверенные и дельные санкции - например, введенные против России после аннексии Крыма - рискуют вынудить другие страны отказаться от доллара и финансовых сетей, в которых доминируют США, отмечается в статье. Москва выпустила платежную карту в противовес Visa и Mastercard и утверждает, что создала свою систему финансовых переводов, которая защитит ее в случае отключения от Swift. "В связи с этим Вашингтону тем более важно использовать санкции с умом. Иначе они не укрепят его силу, а смогут лишь поспособствовать более быстрому закату возглавляемого США глобального политического порядка и торговой системы", - заключает издание. Источник: Financial Times