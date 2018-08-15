В ситуации выбора между Западом и Россией Анкара склоняется в пользу Москвы

Санкции Вашингтона против Турции спровоцировали один из самых серьезных разладов с союзником по НАТО. "Это может затмить все кризисы последних 40 лет. Дна здесь нет", - комментируют аналитики. Россия, похоже, с превеликим удовольствием заполнит нишу, оставленную Вашингтоном. В споре между США и Турцией Евросоюз должен выступить в роли посредника, призывает западная пресса.

"Турция сближается с Россией" - так озаглавлен материал в The Wall Street Journal.

"В последние недели Турция и Россия стали жертвами американских санкций, в то время как курсы их валют, лиры и рубля, упали по отношению к доллару", - напоминает издание. Автор статьи Дэвид Готье-Виллар упоминает резкую реакцию турецкой общественности на новые санкции. Эрдоган "активизировал свои атаки на США, призвав к бойкоту айфонов Apple и других американских электронных товаров".

"Турция, давний союзник НАТО, оказалась перед выбором между Западом и Россией. На этой неделе чиновники в Анкаре решительно склонялись в пользу Москвы", - отмечает издание.

"На конференции в Анкаре во вторник с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обрушился на западные санкции", - говорится в статье.

Обещая более тесное сотрудничество с Турцией, Лавров заявил, что Россия может отказаться от доллара в двусторонней торговле в будущем, как она уже сделала в случае с такими странами, как Китай и Иран.

"Укрепление связей с Россией может помочь Эрдогану уменьшить зависимость его страны от Вашингтона и радикально изменить картину послевоенной Европы, в рамках которой ее (т.е. Турции. - Прим. ред.) вооруженные силы охраняли юго-восточный фланг НАТО", - отмечает издание.

Тем временем некоторые аналитики ожидают, что Эрдоган укрепит связи с ЕС, который зависит от помощи Турции в сдерживании потоков мигрантов, и сохранит свою приверженность НАТО.

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе совместного брифинга подвергли резкой критике американские санкции, пишет Bild.

"Лавров атаковал американские санкции особенно активно: новый пакет антироссийских санкций может ощутимо ударить по российской экономике. Российский министр назвал американскую санкционную политику противозаконной и обвинил Соединенные Штаты в намерении в ходе нечестной игры извлечь выгоду из мировой торговли. США, по словам верховного дипломата РФ, хотят усилить свое доминирование и добиться односторонних преимуществ для своих компаний", - передает немецкое издание.

По словам Лаврова, Россия и Турция ставят перед собой цель вернуться к национальным валютам в международной торговле. Его турецкий коллега назвал американскую санкционную политику "эрой издевок", говорится в статье.

"Схватка Трампа с Турцией помогает России разрушать НАТО, считают эксперты" - статья с таким заголовком опубликована в Newsweek.

Россия, похоже, с превеликим удовольствием заполнит нишу, оставленную Вашингтоном, пишет журналистка Кристина Маза.

"Хотя Россия, как и Иран, конечно, не в том экономическом положении, чтобы помочь Турции выйти из затруднения, политические сигналы поддержки важны для стратегии Эрдогана, чтобы продемонстрировать турецкой общественности, что Анкара не осталась одна в противостоянии Вашингтону", - считает старший аналитик и эксперт по Турции в компании Conias Risk Intelligence Магдалена Киршнер.

По словам некоторых аналитиков, нынешний конфликт лишь помогает ускорить отдаление Анкары от НАТО, которое тянулось несколько лет. В 2017 году Эрдоган 14 раз разговаривал с Путиным по телефону, с Трампом же - четыре раза.

Возможно, это самая серьезная размолвка между США и Турцией в недавней истории. "Она может затмить все кризисы последних 40 лет. Дна здесь, похоже, нет", - сказал Newsweek Булент Алириза, директор программы по изучению Турции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Санкции Вашингтона против Турции спровоцировали один из самых серьезных разладов с союзником по НАТО за последние годы. Это показывает, как использование санкций, а иногда и злоупотребление ими нынешней американской администрацией рискует подорвать интересы самих США и их ключевых союзников, пишет редакция Financial Times.

Трамп, по всей видимости, склонен использовать санкции, чтобы "попытаться обойти более трудоемкие дипломатические стратегии и быстро добиться результатов", говорится в статье. "Президент использует их также для того, чтобы произвести впечатление на свой электорат", - добавляет FT.

"Кары США могут подтолкнуть как союзников, так и противников в объятия соперничающих держав, стремящихся бросить вызов американскому господству, таких как Россия и Китай. Москва пытается нагреть руки на ситуации с Турцией. (...) Не исключено, что Пекин, хотя он и не в состоянии позволить себе выручать всех желающих, может предложить помощь также Анкаре", - полагает FT.

"В связи с этим Вашингтону тем более важно использовать санкции с умом. Иначе они не укрепят его силу, а смогут лишь поспособствовать более быстрому закату возглавляемого США глобального политического порядка и торговой системы", - заключает издание.

В споре между США и Турцией Евросоюз должен выступить в роли посредника, считает журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Торстен Кнуф.

Турция и без того находится в опасной ситуации, а теперь ей грозит коллапс. При этом в конфликте между Вашингтоном и Анкарой речь идет совсем не об экономике, а о соперничестве власть имущих - "дуэли эгоистов", полагает автор статьи, подразумевая Трампа и Эрдогана. "Их эго выражено настолько сильно, что они давно перешагнули порог на пути к мании величия", - отмечает Кнуф.

"Угрозы переориентации внешней политики в сторону России или исламского мира издавна входили в стандартный репертуар представителей турецкого правительства. Однако это не меняет того, что США должны быть принципиально заинтересованы в стабильной Турции, так же, как и европейцы", - размышляет автор.

Евросоюз помалкивает и, кажется, не хочет злить Трампа. При этом в Турции на карту поставлены многие европейские интересы. Для Европы коварство ситуации в том, что оба партнера незаменимы - не президенты, а соответствующие страны, отмечает автор.

"ЕС и страны-участники хвастаются тем, что у них по-прежнему есть каналы общения с Вашингтоном и Анкарой. Их необходимо использовать. Не обязательно громко, но быстро. По крайней мере, стоит попытаться", - призывает издание.