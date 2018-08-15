"Аквариус": европейские епископы размышляют над совместной инициативой по мигрантам

Трагические странствования судна "Аквариус" в Средиземном море подвергают испытанию европейские католические власти. Епископаты, испытывающие давление, с одной стороны, воззваний Папы Франциска к европейцам о приеме беженцев и, с другой, настороженности - и даже враждебности - части населения, в том числе католиков, пытаются найти верный тон, пишет журналистка французской Le Monde Сесиль Шамбро.

"Это действительно очень сложный вопрос", - признает Жорж Понтье, президент Конференции католических епископов Франции (CEF).

"Мы не можем содействовать созданию общества, которое зиждется на равнодушии, оно не несет в себе ни будущего, ни саму жизнь, - аргументирует Понтье. - Мы видим, к чему это приводит во всех сферах, когда человек одержим лишь единственной заботой о себе самом и ни в чем не проявляет солидарность. Мы все заинтересованы соблюдать нашу европейскую культуру, которая предполагает прием беженцев".

В Испании, которая в июне приняла "Аквариус", где раздраженность в отношении беженцев выражена не столь явно, как во Франции, католическое руководство тоже ощущает необходимость заняться воспитанием нравов, говорится в статье.

Перед лицом разобщенности европейских государств, которая, судя по всему, продержится в течение продолжительного времени, европейские епископы рассматривают возможность совместной инициативы и скоординированных выступлений. На данный момент они находятся на стадии установления контакта. Первыми в это окажутся вовлечены средиземноморские страны. Правда, самые трудные переговоры ожидаются с Церковью тех стран, что настроены наиболее враждебно к мигрантам, в частности, в Центральной Европе, указывает Шамбро.