Четыре стереотипа по поводу... спермы

Натуральный антидепрессант, средство для похудения или для борьбы с раком: обзор ложных мифов, связанных с мужской спермой, делает журналистка французского издания Le Monde Анн-Софи Февр Ле Кадр.

"Согласно научным данным, женщины, делая фелляцию, не только доставляют своим партнерам удовольствие, но также могут вылечить свою депрессию", - заявляет сайт Santé + Magazine (который представлен как ненадежный в нашем дешифраторе адресного кода Décodex). Сайт доходит до утверждения о том, что семенная жидкость является быстродействующим антидепрессантом, имеющим "такую же эффективность для избавления от депрессии, как электрошоковая терапия".

Подобное утверждение содержит ссылку на исследование, появившееся в 2002 году в журнале Archives of Sexual Behaviour, говорится в статье. Британский сайт NHS обнаруживает ряд методологических упущений, препятствующих подтверждению подлинности исследования. Данные были собраны на анонимной основе, выборка была недостаточно репрезентативной - 293 молодые женщины, все студентки Нью-Йоркского университета. Ученые сравнили ответы участниц по шкале оценки депрессий Бека, опросника, оценивающего расположение духа респондентов, когда те пользовались или не пользовались презервативом. При подобной попытке было упущено из вида множество параметров, позволяющих оценить сперму в качестве "натурального антидепрессанта" либо сравнить ее предполагаемое действие с "электрошоковой терапией".

В 2013 году актриса Хизер Локлир на американском сайте сплетен TMZ рассказала, как она использует сперму в качестве средства по уходу за кожей. Сведения о мнимых "антиоксидантных" или "омолаживающих" свойствах спермы дали затяжной выстрел: десятки статей, опубликованных на нечистоплотных сайтах, без всякой опоры на какие-либо доказательства, продвигали идею о том, что мужская сперма способна даже заменить увлажняющие кремы и омолаживающие лосьоны, отмечает автор обзора.

Поскольку эффективность данного ингредиента никогда не была доказана, маски для лица, обогащенные спермой, могут оказаться опасными для кожи. Как напоминает Le Figaro в длинной статье, посвященной данной теме, семенная жидкость способна содержать микробы, которые при вступлении в контакт со слизистыми оболочками лица сами способны стать источником инфекций.

Трудно найти первоисточник городской легенды о том, что сперма помогает похудеть, настолько она укоренилась в коллективном бессознательном, отмечает журналистка. В очередной раз такая чепуха была изложена в статье на сайте Atlantico в июне 2013 года. В статье утверждалось, что научное исследование, проведенное Ингрид Флейшер, представленной как "профессор из Гамбургского университета", выявило факт того, что "женщинам, практикующим фелляцию и проглатывающим сперму своих партнеров, удается похудеть вдвое быстрее, чем остальным".

Однако Ингрид Флейшер не существует, указывает журналистка. Исследование, которое доказывает, будто мужская сперма обладает свойствами, способствующими похудению, полностью сфабриковано - что обнаружил в 2013 году интернет-портал Slate.

"Ежедневный утренний минет прогоняет врачей". Примерно такие выводы сделал из американского исследования, высосанного из пальца, Брэндон Уильямсон, студент из Университета Северной Каролины в 2003 году. Он распространил эту недостоверную информацию, создав ложное сообщение агентства Associated Press, транслированное столь же ложной страницей CNN, где можно прочитать следующее: "У женщин, которые глотают сперму дважды в неделю, на 40% снижается риск заболеть раком груди".

По данным американского сайта по фактчекингу Snopes, и CNN, и агентство AP выступили против посягательства на интеллектуальную собственность. Студент раскололся, написал пост с пояснением мотивов своего розыгрыша, потом удалил его. Но, увы, ложный слух был воспринят всерьез многими СМИ и разносится по всему миру уже пятнадцать лет, говорится в статье.