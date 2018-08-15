Олег Сенцов умирает. Путин остается равнодушен

"Весь мир мобилизуется ради того, чтобы добиться освобождения Олега Сенцова. Каждый надеялся на какой-то жест, если не справедливости, то милосердия со стороны Путина. Но, напротив, человек из КГБ остался бесчувственным к самым разным прошениям. Более ста деятелей культуры и искусства умоляли его помиловать их коллегу Олега Сенцова. Среди подписантов можно обнаружить французского режиссера Жан-Люка Годара, британского режиссера Кена Лоуча, канадца Дэвида Кроненберга и французского министра культуры Франсуазу Ниссен. Мы наивно полагали, что такой большой праздник братства, как ЧМ по футболу в России, увенчается амнистией политических заключенных. Мы ошиблись. Освобождение Олега Сенцова могло бы оправдать непринужденность в общении, которую позволил себе Эммануэль Макрон с Путиным, публично обратившись к нему на "ты". Но нет! Кремль остался холоден. Не так-то легко растрогать палачей", - пишет в своем блоге во французском издании Mediapart журналист Пьер Хаффнер.

14 августа журналистка Зоя Светова получила разрешение на встречу с Олегом Сенцовым в колонии "Белый медведь" на севере Сибири. Беседа длилась два часа. Светову сопровождали три сотрудника колонии, один из них полковник. Журналистка сочла Сенцова очень ослабевшим. Через его адвоката нам известно, что с 8 августа он больше не встает, передает автор статьи.

"Путину следовало бы вспомнить о судьбе диссидента Анатолия Марченко и об участи советского режима, который держал его в ГУЛАГе. 4 августа 1986 года Марченко начал голодовку, требуя освобождения всех политических заключенных в СССР. Он голодал 117 дней и умер от истощения через несколько дней после своего освобождения. Вскоре после этого Советский Союз исчез. Осуждение Олега Сенцова - это столь же вопиющее нарушение основных прав и норм правосудия, какое происходило с советскими диссидентами, такими как Александр Солженицын и многие другие", - напоминает Хаффнер.

"Снисходительность возвышает тех, кто ее выказывает. Жестокость обрекает палачей и их режим. Путин заявил, что считает распад Советского Союза катастрофой. СССР был приговорен своим ГУЛАГом. Ему стоит извлечь уроки из своего прошлого, чтобы не переживать его заново!" - пишет журналист.