Австрийское ведомство не считает афганца гомосексуалистом и хочет отправить его на родину

18-летнему афганцу, запросившему убежище в Австрии из-за своей гомосексуальности, придется вернуться в Афганистан. В решении ответственного ведомства говорится, что молодой человек не является гомосексуалистом. При этом ведомство приводит возмутительные обоснования, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Афганистан действительно относится к странам, где гомосексуализм не принимается обществом, отмечает автор публикации. Из-за преследования со стороны государства и сограждан многим геям и лесбиянкам из целого ряда африканских и арабских стран, а также из таких государств, как Афганистан, Иран и Пакистан, приходится пускаться в бегство.

Ходатайство молодого человека было отклонено с удивительными обоснованиями. "Ваша походка, ваши манеры и одежда лишь приближенно указывают на то, что вы можете быть гомосексуалистом", - говорится в решении ответственного сотрудника регионального отделения Ведомства по делам беженцев и предоставлению убежища в городе Винер-Нойштадт.

Ссылаясь на сообщения о том, что у заявителя неоднократно были конфликты с сожителями, ведомство пришло к выводу, что и по потенциалу агрессии молодой человек не похож на гомосексуалиста. К тому же в информации о заявителе говорится, что у него немного друзей, в то время как гомосексуалисты, по мнению ведомства, чаще бывают коммуникабельными, передает издание.

В своем решении сотрудник миграционного ведомства, вероятно, опирается на предрассудки и клише, отмечает корреспондент.

По заявлению афганца, гомосексуальные чувства проявились у него в возрасте 12 лет, что, по мнению ведомства, слишком рано, ведь в обществах вроде афганского, где отсутствует сексуальный соблазн, исходящий от моды и рекламы, вероятность такой ранней "сексуализации" мала, говорится в публикации.

Решение ведомства заканчивается фразой: "Вы не являетесь гомосексуалистом и поэтому вам нечего бояться по возвращении в Афганистан". Против данного решения афганец подал возражение, сообщает издание.