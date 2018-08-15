"Фейскини", тренд из Азии: все больше людей ходят на пляж в масках

Пока в Германии и других странах Европы спорят о запрете паранджи и хиджаба, в Китае стремительно развивается другой способ закрывать лицо, пишет немецкое издание Stern.

Так называемое "фейскини", синтетическую маску, похожую на балаклаву, натягивают на голову и носят преимущественно на пляже или во время загара. В маске есть небольшие отверстия только для рта, носа и глаз. В зависимости от модели фейскини может также закрывать шею и частично грудь. Этот предмет одежды существует в Китае уже несколько лет, и бизнес, кажется, процветает.

Во многих азиатских странах белая кожа считается идеалом красоты. На протяжении столетий она является символом достатка, так как считается, что богатые, состоятельные люди проводят много времени дома и их кожа остается светлой, поясняет корреспондент.

Белая кожа как идеал красоты является гигантской отраслью экономики, отмечает автор. В Таиланде в каждой аптеке продаются средства для осветления кожи, некоторые из которых являются очень дорогими.

Производители фейскини гарантируют, что данный предмет одежды блокирует 99,8% ультрафиолетовых лучей типа А и В, а также защищает от опасных медуз и смога. В одном только онлайн-магазине Alibaba в июне этого года было продано более 40 тыс. фейскини, сообщает издание.