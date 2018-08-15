Аккумуляторы: потенциальная угроза в ручной клади

Трижды в месяц одними только американскими ведомствами фиксируются инциденты, в ходе которых в самолетах перегреваются, начинают дымиться, взрываются и загораются электроприборы, сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

"Например, рейс 2981 из Сиэтла в Солт-Лейк-Сити. Неожиданно в салоне самолета заискрил айфон. Или рейс 90 из Нью-Арка в Тель-Авив: застрявший между сиденьями айпад перегрелся и начал дымиться. Третий случай - рейс из Хьюстона в Гаванну: в рюкзаке одного из пассажиров взорвалась батарейка, в результате чего в салоне произошло небольшое возгорание", - сообщает SZ.

Все эти инциденты были описаны американским авиационным ведомством FAA. По счастливой случайности, все они закончились хорошо, однако список подобных происшествий в воздухе становится все длиннее, говорится в статье. В Германии за прошедший год было зафиксировано три подобных случая.

"Практически всегда причиной становятся литиево-ионные батарейки - они опасны потому, что содержат в себе слишком большую энергию в довольно малом пространстве. В нормальных условиях аккумуляторы дозированно выдают энергию (...), однако если на батарейку оказывается какое-то внешнее воздействие, процессы внутри устройства выходят из-под контроля", - передает автор публикации Кристоф фон Айхорн.

По словам эксперта в области исследований элементов питания Университета Мюнстера Фалько Шаппахера, "перегрев устройства может произойти по разным причинам - например, если случайно наступить на него". Если оба электрода в батарейке соприкоснутся, может произойти короткое замыкание. "И тогда поток энергии резко возрастет - что и приведет к повышению температуры", - говорит специалист. Этот процесс может в течение доли секунды привести аккумулятор к возгоранию или даже взрыву, передает издание.

"Несомненно, риск перегрева электроприборов существует и на земле, однако на высоте в 10 тыс. км угроза становится серьезнее", - говорится в статье. При этом инциденты в салоне становятся меньшим злом - по сравнению с опасностью возгорания в багажном отсеке самолета.

Эксперты в области авиационной безопасности после публикации результатов тестов, проведенных FAA, считают эту тему очень актуальной. "Экспертами ведомства был симулирован пожар в багажном отсеке в результате перегрева ноутбука. В большинстве случаев автоматическая противопожарная система справилась с тушением. Однако в рамках другого теста ноутбук был помещен рядом с дезодорантом-спреем, и ситуация стала более критичной", - передает SZ: как только огонь подобрался к баллончику, произошел взрыв, и система пожаротушения не смогла предотвратить распространения пламени.

Как пишет автор публикации, в 2017 году внутри Международной организации гражданской авиации (ICAO) велись дебаты относительно запрета любых электроприборов в сдаваемом багаже. Однако окончательного решения принято так и не было.

"В принципе, безопасность можно повысить", - говорит эксперт Фалько Шаппахер. Ученые, к примеру, заняты поиском новых жидкостей-электролитов для литиевых аккумуляторов, которые будут обладать меньшей воспламеняемостью. Существует возможность снизить воспламеняемость и катодов - применяя новые материалы, обладающие большей термоустойчивостью, указывает он.

Однако, согласно всем прогнозам, в будущем количество электроприборов в воздухе только увеличится, отмечает в заключение журналист.