Мост Моранди в Генуе - проблемная конструкция

В результате обрушения моста в Генуе погибли десятки людей - точные причины катастрофы пока неизвестны. Однако уже доносится критика в адрес инженера-конструктора, спроектировавшего мост, передает Tagesspiegel.

В среду утром итальянские власти подтвердили информацию о том, что в результате обрушения 100-метрового участка моста Моранди в Генуе, который является частью автострады А10, погибли по меньшей мере 25 человек (на данный момент количество погибших достигло 39. - Прим. ред.), среди них, предположительно, трое детей. 16 человек получили ранения различной степени тяжести. Спасательные работы продолжались и в ночное время, передает немецкое издание.

В результате обрушения автомобили и грузовики падали с 40-метровой высоты - порядка 30 машин были похоронены под завалами моста. "Реальные масштабы катастрофы пока оценить невозможно - некоторые зоны обрушения еще недоступны для спасателей. Виадук пересекал, в том числе, железнодорожное полотно и промышленную зону на западе Генуи", - говорится в статье.

Как пишет журналистка, ссылаясь на итальянскую Corriere della Sera, за последние пять лет в Италии обрушились десять мостов. "Причина, прежде всего, одна: сокращение инвестиций в инфраструктуру - экономят, в том числе, на ремонте и обслуживании мостов".

"Мост Моранди, названный в честь спроектировавшего его инженера-конструктора Рикардо Моранди, практически с самого начала был проблемной конструкцией. Все началось с того, что затраты на строительство, начатое более 50 лет назад, значительно выросли по сравнению с заложенной стоимостью. Затем требовались постоянные доработки и внеплановые ремонтные мероприятия", - сообщает автор.

Итальянские СМИ цитируют отчет, написанный два года назад Антонио Бренчичем, экспертом по строительству из Университета Генуи. По его мнению, конструкция моста нуждалась в серьезном ремонте еще в 1980-х годах. Он допускал, что будет дешевле построить новый мост, чем постоянно тратить средства на ремонт старого, пишет автор статьи.

"Мост Моранди всегда считался произведением инженерного искусства. Но на деле он был примером неудачной технической мысли", - заявил во вторник Бренчич в интервью итальянскому телевидению.

По словам эксперта, были допущены ошибки в расчетах, связанных с осадкой железобетона, что привело к тому, что дорожное полотно пошло волнами еще в 1980-е годы.

Как сообщает Tagesspiegel, в 1964 году в Венесуэле при столкновении нефтяного танкера с опорами обрушился другой мост, сконструированный Моранди. "Выяснилось, что при проектировании моста подобный сценарий не учитывался. Сообщается, что помимо венесуэльского и генуэзского по проекту Моранди был построен еще один мост - в Ливии".