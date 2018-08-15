Влияние России на Ближнем Востоке расширяется - она начала патрулировать Голанские высоты

"Российская военная полиция начала патрулировать демилитаризованную зону между Израилем и Сирией на Голанских высотах, что указывает на растущее влияние Москвы в качестве доминирующей силы на Ближнем Востоке после ее вмешательства в происходящую там гражданскую войну", - сообщает The Telegraph.

"Российская военная полиция стала первопроходцем в возобновлении патрулей на Голанских высотах, - заявил журналистам генерал-лейтенант Сергей Кураленко. - Опасности практически нет, за исключением мин. Вся демилитаризованная зона сейчас находится под контролем".

"После начала сирийского конфликта боевики вытеснили миротворцев ООН, несших службу в этой области с 1974 года", - говорится в статье.

Боевики превратили многие из постов ООН в школы для террористов-смертников, рассказал Кураленко во время тура, организованного российским Министерством обороны.

Задачей сил Москвы является оказать помощь Силам ООН по наблюдению за разъединением в возобновлении мониторинга зоны, отметил Кураленко. Они нанесли на карту безопасные пути и сопровождали наблюдателей ООН через демилитаризованную зону в этом месяце, добавил он.

В этой области находятся четыре базы российской военной полиции, и еще одна будет открыта на контролируемой Сирией части зоны, линии "Браво", сообщает издание.

По словам Кураленко, Россия провела переговоры с Израилем, и Иерусалим в курсе недавно развернутого присутствия России в зоне. Обе стороны поддерживают постоянный контакт.

"Действия российских сил поддерживают безопасность Израиля, и ему об этом известно", - сказал Кураленко.

Генерал дал понять, что агенты российской разведки также способствуют борьбе с радикальными оппозиционными боевиками.

"Некоторые из боевиков растворились среди населения - это работа для наших секретных служб", - заявил он.