15 августа 2018 г. Рис Блейкли | The Times Ученые обнаружили "зомби-ген", позволяющий слонам бороться с раком "Эта загадка вполне могла бы стать первыми строками одной из "Просто сказок" Редьярда Киплинга: как слон вырастает таким чудесно огромным?" - пишет научный обозреватель The Times Рис Блейкли. "Ответ, как теперь предполагает исследование, основывается отчасти на так называемом "зомби-гене", который способствовал тому, что крупнейшее наземное млекопитающее стало исключительно резистентным к раку", - говорится в статье. Исследователи из Университета Чикаго и Университета Юты, работая независимо, уже знали, что у человека есть одна копия гена, подавляющего рост опухолей, известного как p53, пишет автор. "Этот ген выявляет повреждение ДНК, предшествующее раку, и потом уничтожает поврежденные клетки. Исследователи обнаружили, что у слонов 20 копий p53, что делает их клетки гораздо более чувствительными к поврежденному ДНК, чем наши", - говорится в статье. Исследователи обнаружили второй фактор защиты слонов от рака - ген, который, как кажется, "умирает", а потом возвращается к жизни. Когда его активирует p53, он реагирует на поврежденный ДНК, убивая клетку и, таким образом, предохраняя от рака. Источник: The Times