15 августа 2018 г. Дэвид Готье-Виллар | The Wall Street Journal Турция сближается с Россией "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник активизировал свои атаки на США, призвав к бойкоту айфонов Apple и других американских электронных товаров, в то время как его министр иностранных дел присоединился к своему российскому коллеге в критике западных санкций", - пишет The Wall Street Journal. "Турция, давний союзник НАТО, оказалась перед выбором между Западом и Россией. На этой неделе чиновники в Анкаре решительно склонялись в пользу Москвы", - отмечает автор статьи Дэвид Готье-Виллар. "В последние недели Турция и Россия стали жертвами американских санкций, в то время как курсы их валют, лиры и рубля, упали по отношению к доллару", - напоминает издание. "На конференции в Анкаре во вторник с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обрушился на западные санкции", - говорится в статье. Обещая более тесное сотрудничество с Турцией, Лавров заявил, что Россия может отказаться от доллара в двусторонней торговле в будущем, как она уже сделала в случае с такими странами, как Китай и Иран. "Укрепление связей с Россией может помочь Эрдогану уменьшить зависимость его страны от Вашингтона и радикально изменить картину послевоенной Европы, в рамках которой ее (т.е. Турции. - Прим. ред.) вооруженные силы охраняли юго-восточный фланг НАТО", - отмечает издание. "Мы ищем новых союзников", - заявил Эрдоган своим сторонникам в воскресенье. Автор напоминает, что отношения России и Турции в последнее время не были безоблачными, отмечая инциденты со сбитым турецкими военными российским самолетом и застреленным российским послом. "Впрочем, недавно Москва подписала контракты на поставку своему южному соседу большего объема природного газа, строительство АЭС и предоставление новейшей системы ПРО", - говорится в статье. Автор упоминает резкую реакцию турецкой общественности на новые санкции. "Сильно пострадав от падения курса лиры, Рухи Тас, по его словам, придумал собственный бойкот", - пишет издание. В ярости наблюдая за тем, как его кредит на сумму в 12 тыс. долларов резко растет в лирах, 43-летний парикмахер говорит, что он решил больше не предлагать стрижку "американская милитари" в своем салоне в черноморском городе Унье. Хотя эта мужская стрижка - когда коротко обстригаются виски и волосы оставляются на макушке - очень популярна среди молодежи в регионе, этот бойкот поддержали и другие парикмахеры, заявил он. "Я снова начну делать "американскую милитари", когда курс доллара снизится, - сказал он, добавив, что клиенты его поддерживают. - Скажите США, чтобы они не связывались с Турцией". Тем временем некоторые аналитики, по их словам, ожидают, что Эрдоган укрепит связи с ЕС, который зависит от помощи Турции в сдерживании потоков мигрантов, и сохранит свою приверженность НАТО. Источник: The Wall Street Journal