Дело Эпштейна: главный подозреваемый - неуловимая Гислейн Максвелл

"Гислейн Максвелл была очень близким человеком финансисту Джеффри Эпштейну, найденному повешенным в своей тюрьме на Манхэттене. Ее изображают в качестве сводницы, которая поддерживала его сеть проституции. Несколько жертв, несовершеннолетних на момент произошедших событий, возбудили против нее судебные иски", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Валери де Граффенрид

"Ее отец, британский медиамагнат Роберт Максвелл, был найден мертвым возле своей яхты "Леди Гислейн" у Канарских островов при невыясненных обстоятельствах. Это было 5 ноября 1991 года. Именно тогда Гислейн Максвелл переехала в Нью-Йорк и стала встречаться с Джеффри Эпштейном. Сейчас в свои 57 лет она выступает в качестве главной сообщницы финансиста, который выстроил грязную сеть проституции с участием юных девушек с целью удовлетворения своего сексуального аппетита. Джеффри Эпштейн мертв, он повесился в своей камере в тюрьме на Манхэттене, и теперь тиски расследования сжимаются именно вокруг Гислейн. Но есть проблема: она остается неуловимой", - говорится в статье.

"Несколько жертв предъявили ей иск, обвинив ее в том, что она была сводницей и даже участвовала в половых преступлениях. Так, по словам Дженнифер Араоз, в 2002 году ей было 15 лет, когда ее изнасиловали в роскошной квартире Джеффри Эпштейна возле Центрального парка. В среду она подала иск против наследников финансиста, а также против Гислейн Максвелл и трех других "вербовщиц". Она воспользовалась новым нью-йоркским законом, вступившим в силу в тот день, который позволяет жертвам половых преступлений подавать гражданский иск в течение одного года независимо от того, когда было совершено правонарушение.", - указывает автор публикации.

"Тренировка началась сразу. Речь шла о том, чтобы обучиться оральному сексу, быть тихой, покорной, давать Джеффри то, что ему хотелось. Добрая часть этого обучения исходила от самой Гислейн", - свидетельствовала другая жертва, Вирджиния Джуффр (урожденная Робертс), в 2018 году. (...) "Вся моя жизнь сводилась к обеспечению того, чтобы Гислейн и Джеффри были счастливы, - рассказала она. - Их жизнь вращалась только вокруг секса".

"Объемные показания Вирджинии Джуффр фигурируют в судебных документах, занимающих 2 тыс. страниц, опубликованных за день до смерти Джеффри Эпштейна. Это мощные обвинения. В них часто упоминаются имена принца Эндрю и француза Жана-Люка Брюнеля, владельца модельного агентства MC2", - пишет Le Temps.

"(...) Гислейн Максвелл всегда опровергала все обвинения, выдвигаемые против нее. Где она сейчас? Это великая тайна. Даже ее адвокаты в 2017 году утверждали, что ничего об этом не знают, предполагая, что она находится в Лондоне, но ее адрес неизвестен. Она продала свой дом в Нью-Йорке в 2016 году за 15 млн долларов и с тех пор исчезла из общественной жизни. Когда в 2007 году у Джеффри Эпштейна возникли первые проблемы с законом, она дистанцировалась от него", - отмечает журналистка.

"Гислейн - самая младшая из девяти детей от матери-француженки, ее часто называли любимицей своего отца. Брюнетка с короткими волосами всегда оспаривала, что последний покончил жизнь самоубийством. Ее тезис состоял в том, что Роберт Максвелл был убит. Журнал Vanity Fair в 2003 году описывал ее как "лучшего друга" Джеффри Эпштейна. Она поддерживала с ним близкие отношения уже в 1990-х годах", - говорится в статье.

"Гислейн была влюблена в Джеффри также, как она была влюблена в своего отца", - указывает один анонимный источник, который доверился журналу. "Она всегда думала, что, чем больше она сделает для него, тем больше радости она ему принесет и тогда он женится на ней".

"Любовница, сексуальная партнерша, лучший друг, хранительница его роскошной империи, сводница в сети несовершеннолетних девушек, или все вместе, в любом случае она стала для него незаменимой женщиной и сторонницей. (...) Именно она познакомила его с Биллом Клинтоном и принцем Эндрю", - комментирует де Граффенрид.

"В качестве ключевого свидетеля она могла бы раскрыть немало нежелательных секретов. Больше всего хотелось бы знать, где она скрывается. Министр юстиции пообещал, что ни один сообщник не будет спать спокойно. В понедельник агенты ФБР обыскали остров Малый Сент-Джеймс, принадлежавший Джеффри Эпштейну, который является частью Виргинских островов США. Американцы дали ему прозвище: "Остров педофилов". Гислейн Максвелл часто там проживала", - резюмирует автор статьи.