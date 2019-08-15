Мировые мачо: похоже, новая конкуренция держав связана с определенным фенотипом политика

"Количество женщин среди глав правительств стран с наиболее развитой экономикой сократилось в лице Меркель до одной - это наименьшее число с 2008 года, когда был впервые проведен саммит G-20 (с 2011 по 2013 год женщинами были четыре, то есть почти четверть все глав правительств)", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Ульрих Шпек.

"Сегодня конъюнктура создала определенный мужской фенотип политического лидера: кичливый, самовлюбленный, а порой и одержимый собой политик с манерами мачо и чертами популиста, - считает автор статьи. - Такой образ долгое время ассоциировался с автократами вроде Эрдогана, но теперь он все более успешен и в демократических странах. Дональд Трамп является здесь показательным примером, но далеко не единственным: Джонсон в Великобритании или Болсонару в Бразилии делают ставку на похожие стратегии. Моди в Индии считают как минимум "жестким", пусть даже он намного более гибок. Есть и мягкий, обаятельный, интеллектуальный вариант: французский президент Макрон (...)".

"То, что демонстративная жесткость сегодня, очевидно, является одним из обязательных качеств глав государств и правительств, вероятно, в некотором смысле связано с тем, что более жесткой становится и обстановка. На место глобализации и совместного создания либерального, основанного на кооперации миропорядка вступило новое соперничество, новая конкуренция, речь в которой идет преимущественно не о "мягких" компетенциях ("мягкой силе"), а о жесткости и военной силе", - говорится в статье.

"Наиболее интересным проектом в этой связи является, вероятно, проект Макрона: жесткими "современными" методами поддерживать "постмодернистскую" модель открытого, свободного общества и продвигать глобалистскую повестку дня международного сотрудничества. Чтобы сохранить мягкое ядро, политике сегодня приходится облачаться в жесткую оболочку. Только на таком пути остается шанс на будущее ослабление напряженности - мир, в котором политик-мачо однажды снова окажется неактуальным, не из-за внезапно возникшей мировой гармонии, а из-за осознания общности интересов", - пишет Neue Zürcher Zeitung.