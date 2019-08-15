Женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин

"Заниматься несколькими делами одновременно - далеко не простая задача. И, вопреки распространенному мнению, женщины справляются с ней не лучше мужчин", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Команда исследователей под руководством Патрисии Хирш из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена проанализировала результаты тестов, выполненных 48 женщинами и 48 мужчинами, и пришла к выводу: "обе группы работали медленнее и допускали больше ошибок, когда были вынуждены выполнять два задания одновременно. Гендерные различия установлены не были, сообщают ученые в научном журнале PLoS One".

"Ученые попросили участников эксперимента классифицировать демонстрируемые на экране буквы как гласные или согласные. Второе задание заключалось в том, чтобы определить, являются ли числа четными или нечетными. В некоторых тестах испытуемые должны были выполнять два задания одновременно, в других - быстро переключаться с одного на другое", - передает издание.

"Наши выводы не подтверждают широко распространенный стереотип о том, что женщины лучше мужчин справляются с многозадачностью", - отметила руководительница исследования Хирш, сравнив задания эксперимента с примерами из жизни, например, с ответами на звонки и написанием писем во время работы или с действиями во время управления автомобилем на перекрестке.

Нейропсихолог Лутц Йенке из Цюрихского университета также полагает, что в вопросе многозадачности различия между мужчинами и женщинами незначительны либо вовсе отсутствуют. "Такое различие не следовало бы и логике эволюции. "Нет никакого генетического, ультимативного смысла предполагать, что 150 тыс. лет назад женщина Homo sapiens была принципиально лучше запрограммирована для многозадачности, чем мужчина. Это абсолютно бессмысленно", - говорит Йенке".

"Многозадачность это то, с чем мы, люди, справляемся очевидно плохо". Наш мозг, по словам нейропсихолога, создан для того, чтобы концентрироваться на главном. Принципиальная проблема предыдущих гендерных исследований заключается, по его мнению, в том, что о значительных различиях между мужчинами и женщинами охотно сообщалось, когда такие различия обнаруживались случайно. А если исследования не выявляли отличия, то их зачастую и не публиковали", - передает Der Spiegel.