"Беспощадный человек власти или великий правитель? 250 лет назад родился Наполеон Бонапарт. У него много общего с французским президентом Эммануэлем Макроном", - считает журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Жан-Мари Магро.

"Его критики говорят, что его мания величия виновата в смерти сотен тысяч людей. Спустя 250 лет после его рождения французы все еще расходятся во мнениях о наследии Наполеона. Ведь многие по-прежнему оценивают его положительно: Наполеон, по их мнению, был человеком, который примирил французов после неудавшейся революции, обеспечил правопорядок и заключил мир с Церковью", - пишет издание.

"Он оказался необычайно талантливым и как полководец, и как приверженец политики силы. (...) В нем видели спасителя, избранного судьбой".

"Сегодняшний президент Франции также изначально охотно представлял себя в роли спасителя нации. (...) И Бонапарт, и Макрон пришли к власти во Франции в молодые годы. Оба хотели устранить пришедшую в упадок систему и доказать, что верхушка страны способна действовать, - отмечает Магро. - Наполеон олицетворял революцию, у которой до того момента не было предводителя. Говорят, он сам однажды сказал: "Революция закончилась. Я - революция!". Эммануэль Макрон, в свою очередь, лучше, чем кто-либо другой, смог распознать, что свои возможности исчерпала французская партийная система с ее забетонированной схемой из правых и левых. (...) В то время как Наполеон стоял во главе революции, Макрон склеил из груды партийных осколков красивый образец и преподнес его как великий переворот".

"Наполеон сам говорил, что его власть утверждается исключительно его успехами на поле боя. Став императором, он начал свою захватническую политику. Он добивался одного успеха за другим - в сражениях против австрийцев, россиян и пруссов. (...) После битвы под Аустерлицем он достиг вершины своей власти и навязал соседям мир на своих условиях", - повествует издание.

"Француз во главе Европы: Макрон при любом удобном случае пытается брать за основу эту старую мечту. Лишь недавно, когда шла борьба за главные посты в Европейском Союзе, этот человек продемонстрировал, что значит способность настаивать на своем. Идея назначить президентом Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен пришла из Парижа, а не из Берлина, - подчеркивает Магро. - Однако сказать открыто правду никто не решается: Франция никогда снова не будет играть на мировой сцене выдающуюся роль, которая соответствовала бы ее самооценке".

В 1812 году, продолжает издание, Наполеон направился в Россию. "Так как россиянам была не по плечу военная мощь Великой армии, они отступали все дальше и поджигали районы Москвы. (...) Императору было нечего взять - он собрал свои войска и повернул назад, однако отступление превратилось в бегство. Из-за невероятно холодной зимы погибло 300 тыс. солдат (...)".

Коалиция из России, Пруссии, Австрии и Швеции нанесла удар по армии французского императора, и в 1814 году союзники отправили его в ссылку на остров Эльба. "Казалось, эра Наполеона миновала, но, как гласит поговорка, приписываемая Наполеону, "невозможно" - это не по-французски". В 1815 году Наполеон вернулся на трон, пообещав французам больше свобод и подняв революционный триколор, однако европейские державы не приняли революционное правительство Франции, тем более под руководством Наполеона, и в решающей битве при Ватерлоо Наполеон потерпел окончательное поражение и после был отправлен в ссылку на остров Святой Елены.

"Был ли он кровожадным монстром, как говорили англичане? Или же, как выразил это сам Наполеон, на него надели Терновый венец? Несомненно то, что войны с участием Франции начались уже до него и продолжились после. Был ли он ведомым или подстрекателем войн? Говорят, сам Наполеон однажды сказал, что будущее покажет, не лучше ли было бы для спокойствия мира, чтобы его никогда не существовало", - пишет Tages-Anzeiger.