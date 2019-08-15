"Опровергать - так долго, как это возможно"

"После ядерной аварии в Северодвинске информация крайне медленно пробивается наружу. Это напоминает о Чернобыле. Экозащитники обеспокоены", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Даже если уровень радиоактивного загрязнения далеко не сопоставим с Чернобылем, поведение властей беспокоит экоактивистов, например, Владимира Сливяка, - отмечает журналист Оливер Бильгер. - Он сомневается в том, что российские власти в состоянии должным образом справиться с ядерными авариями. "Главный инструмент экстренных мер - отрицание", - сказал он в интервью Der Tagesspiegel. Он убежден, что власти "опровергают ядерную аварию - будь она крупной или незначительной - так долго, насколько это возможно", - говорит председатель организации под названием "Экозащита", одной из старейших в стране групп по защите окружающей среды".

"По его словам, уровень безопасности на российских АЭС низкий. Многие реакторы устарели, по-прежнему используются электростанции типа чернобыльской. Опасность возникновения новых инцидентов, по его словам, велика, тем более что в старых реакторах отсутствуют современные системы безопасности. (...) Министерство обороны зачастую скрывает информацию о происшествиях", - говорится в статье.

"Сливяк предостерегает, что планы действий на случай чрезвычайной ситуации существуют, однако, как правило, они плохо проработаны и не реалистичны. Людей на местах якобы никогда не информируют о планах и деталях. "В России не ведется разъяснительная работа по поводу катастроф, - говорит Сливяк. - Все просто надеются, что катастрофы не произойдет", - передает Der Tagesspiegel.