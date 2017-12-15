Российский пессимист не верит в банки, но при этом управляет банком

"Крупнейший российский банк ожидает, что к 2020 году его прибыль составит 17 млрд долларов. Но не называйте его банком", - пишут Джейк Рудницкий и Анна Бараулина, корреспонденты BloombergView, подразделения американского агентства Bloomberg. "Я не верю в банки", - заявил президент и председатель правления "Сбербанка" Герман Греф инвесторам в Лондоне в четверг. "Если вы говорите, что вам нужно построить банк, не приходите ко мне и моей команде", - цитируют авторы Грефа.

"Сбербанк" был напуган Европой, где некоторые Центробанки прибегли к отрицательным процентным ставкам, что негативно сказалось на прибыли, - говорится в статье. - Теперь он видит свое будущее в качестве финансовой технологической компании и все более сосредоточен на платной модели, помогающей стартапам отвоевать долю рынка у традиционных банков".

Как отмечают журналисты, "Греф восстал против банков несмотря на то, что он за десятилетие во главе "Сбербанка" превратил его в одну из самых ценных российских компаний стоимостью почти 5 трлн рублей (84 млрд долларов)".

"Сбербанк" уже выделяется среди банков с его большими прибылями, которых нет у многих его европейских партнеров", - пишут авторы. По словам корреспондентов, "бывший министр экономики при президенте Владимире Путине планирует подождать до 2020 года перед тем, как увеличивать выплаты дивидендов до 50% прибыли - о таком уровне попросил Минфин, - и надеется тем временем сделать упор на технологии".

"Сейчас нам очень нелегко работать с санкциями на европейском рынке", - заявил Греф в интервью Bloomberg TV. "Мы сократим нашу деятельность в Европе. Возможно, мы будем больше работать в цифровой сфере в европейских странах, но сократим нашу физическую сеть", - цитируют журналисты главу "Сбербанка".

"И все же банк надеется, что его наступление на небанковские рынки оградит его от последствий санкций", - пишет агентство, ссылаясь на презентацию для инвесторов.

"Мы приветствуем амбиции Грефа по преобразованию крупнейшего российского банка в технологическую компанию, - заявил после участия в презентации Луис Саэнс, один из глав отдела по ценным бумагам в BCS Global Markets в Лондоне. - Кремниевая долина неизбежно перейдет на финансовые услуги, так что опережать эту общую массу - дальновидно. Мне не приходит на ум никто более способный для управления этим судном в России, чем Греф".