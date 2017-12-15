Российская армия маленькая, да удаленькая

"Во время ежегодной пресс-конференции российского президента Владимира Путина в четверг дружественный журналист спросил его, могут ли растущая напряженность в отношениях с США и трещащие по швам договоры о контроле над вооружениями вовлечь Россию в неприемлемую гонку вооружений", - пишет обозреватель BloombergView Леонид Бершидский. "Мы обеспечим свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений", - ответил президент, приведя сильно расходящиеся цифры в долларах американского и российского оборонных бюджетов, передает автор.

Это упрощенный ответ политика, начинающего предвыборную кампанию, отмечает журналист. "Вот более каверзный вопрос, который следовало задать: "Как с относительно маленьким и сокращающимся военным бюджетом - 2,77 трлн рублей (42,3 млрд долларов) на 2018 год по сравнению с примерно 3,05 трлн рублей в этом году - Россия остается грозным военным соперником США, с их огромным и увеличивающимся бюджетом почти в 692,1 млрд долларов в 2018 году, по сравнению с 583 млрд долларов в этом году?" - продолжает автор.

По словам Бершидского, "вполне вероятно, что Путин лучше понимает природу современных военных вызовов, чем президент США Дональд Трамп и американские конгрессмены - и российская авторитарная система может быть более эффективной в том, что касается военных ассигнований". В то же время, отмечает журналист, цифры российских оборонных расходов вводят в заблуждение. "Страна гораздо более милитаризована, чем на то указывают ее оборонные расходы, - считает автор. - Этот уровень расходов на обеспечение безопасности поддерживается лишь за счет будущего России".

"Сегодняшние войны не ведутся толстыми пачками денег, - пишет журналист. - Соперниками являются более маленькие, гибкие силы, которые не так хорошо обеспечены ресурсами, как национальные государства. Чтобы с ними бороться, требуется смесь местных знаний, грубая сила, применяемая лишь в важные моменты конфликта, и способность перекладывать риски на плечи бойцов нерегулярных сил". Обозреватель отмечает, что Россия продолжала урезать свой оборонный бюджет на всем протяжении своего участия в сирийской войне, а исход российской операции не обманул ее ожиданий. А США, продолжает автор, "качают деньги в сравнительно неэффективные военные действия - и в подготовку к такой крупномасштабной войне, которая вряд ли будет иметь место из-за существующих атомных арсеналов и несанкционированного распространения атомного оружия".

При этом, говорится далее, в относительном выражении Россия тратит больше на силовые функции, чем США. "Такова разница между страной с относительно либеральным внутренним устройством и практически диктатурой, которая в значительной степени полагается на подавление инакомыслия и должна сохранять большие правоохранительные ведомства под централизованным контролем", - отмечает Бершидский.

"Россия может показать миру, как эффективно тратить на более чем достаточную оборону - но вместо этого она вовлечена в гонку вооружений против своего развития, - считает автор. - Годами она недостаточно финансировала такие сферы, как образование и здравоохранение, подрывая то, что, согласно заявлению Путина на пресс-конференции, является его видением будущего страны - гибкого, основанного на технологиях и высокопроизводительного". Судя по ответам Путина журналистам в четверг, он по-прежнему предпочитает этого не замечать, заключает автор.