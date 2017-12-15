Ответный удар: ИГИЛ* получило мощную ракету, тайно купленную ЦРУ в Болгарии

"Противотанковая управляемая ракета оказалась в руках террористов ИГИЛ* менее чем через два месяца после того, как американское правительство приобрело ее в конце 2015 года. Это пролило свет на проблемы с надзором и регулировкой скрытых американских программ по поставке оружия, согласно информации, опубликованной в четверг Conflict Armament Research (CAR) - организацией по наблюдению за продажей оружия", - сообщает журналист BuzzFeed Арам Ростон.

Хотя в докладе говорится, что армия США приобрела ракету через подрядчика, BuzzFeed News стало известно, что реальным покупателем было ЦРУ. "Это было частью сверхсекретной операции разведывательного агентства по вооружению повстанцев в Сирии для борьбы с силами сирийского президента Башара Асада. Согласно докладу, ракета оказалась в руках боевиков ИГИЛ* в Ираке", - пишет издание.

CAR в течение трех лет отслеживала пути оружия ИГИЛ* по мере того, как оно оказывалось в руках иракских, сирийских и курдских сил, и обнаружила, что произошедшее не было отклонением. На самом деле, террористическая группировка сумела перенаправить "значительное количество противотанкового оружия" из числа вооружений, предоставленных США или Саудовской Аравией силам сирийской оппозиции, говорится в статье.

Как сообщает BuzzFeed News, США снабжают армии своих сателлитов в Сирии, Ираке и Афганистане таким оружием, как AK-47 и реактивные противотанковые гранаты, сделанные в России и Восточной Европе. В докладе CAR приводятся 12 аналогичных случаев, когда это оружие оказывалось у ИГИЛ*.

По данным двух источников, в 2014 году ЦРУ заключило контракт на приобретение 600 ракет 9M111 с Kiesler Police Supply. Kiesler - это маленькая компания в Индиане, которая часто заключает контракты с ЦРУ, согласно экспертам по продаже оружия.

Фирма из Индианы купила эти ракеты у болгарской компании SAGE Consulting, как сообщили BuzzFeed News осведомленные источники. "Болгария является крупным поставщиком оружия, которое США и другие державы используют для вооружения армий своих сателлитов", - отмечает издание.

SAGE отказалась дать интервью BuzzFeed News. Но два болгарских торговца оружием сообщили, что SAGE действительно изготовляла ракеты 9M111на заводе VMZ для американского правительства. "Они делают их только для американцев", - заявил один из них.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.