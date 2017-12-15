Путин хвалит и защищает Трампа и дает стимул собственному переизбранию

"Уровень отношений между США и Россией, возможно, упал до самых низких отметок, что в последний раз происходило в период холодной войны, но в четверг президент России Владимир Путин на ежегодной марафонской пресс-конференции завершил бурный год, протянув оливковую ветвь своему американскому коллеге", - пишет Эми Феррис-Ротман в статье для Foreign Policy.

"То любезный и оживленный, то резкий и язвительный", Путин почти четыре часа общался с журналистами, опровергнув вмешательство России в предвыборную кампанию Дональда Трампа и повторив "утверждения самого Трампа о том, что его оппоненты выдумали эту историю для собственной выгоды". Российский лидер похвалил достижения Трампа в экономике и сказал, что США одержимы "шпиономанией", когда речь заходит об отношениях с Россией. Когда телеканал RT задал вопрос, общаются ли Путин и Трамп на "ты", Путин "ухмыльнулся и сказал, что, по его мнению, да".

Все же "Америке не удалось легко отделаться", отмечает Феррис-Ротман. "Склонность России к теориям заговора проявилась в полной мере, когда Путин предположил, что Вашингтон мог стоять за спонсируемым государством допингом в спорте, из-за чего Международный олимпийский комитет отстранил Россию от зимних Игр в следующем году. Путин заявил, что российский осведомитель Григорий Родченков - американский агент и ФБР снабжает его наркотиками", - комментирует журналистка.

"Жест в адрес США" Феррис-Ротман называет "своевременным и для политического будущего Путина": несколько дней назад он заявил, что будет добиваться переизбрания на президентских выборах.

"Примирительный тон в отношении Вашингтона последовал также за стремительным турне по Ближнему Востоку, в ходе которого Путин проявил себя как ключевой игрок в регионе", - отмечает автор статьи. Посетив за один день Сирию, Египет и Турцию, Путин, по словам журналистки, направил "мощный сигнал о том, что, пока Трамп с его политикой "первым делом Америка" занимается внутренними делами, Россия получила определенную власть на мировой арене, вернув Москве часть влияния, которым она обладала в советское время".

Комментируя заявление Путина о решении пойти на выборы самовыдвиженцем, Феррис-Ротман отмечает, что тот дистанцируется от "Единой России", осознавая "растущую апатию избирателей и то, что электорат не испытывает энтузиазма по поводу сохранения у власти одного и того же человека". "Отказ от "Единой России" делает акцент на том, что Путин остро осознает необходимость увеличить свою популярность", - пишет журналистка. Она напоминает, что популярность партии в последние годы неуклонно снижалась, как и популярность ее лидера Дмитрия Медведева на фоне разоблачений борца с коррупцией Алексея Навального.

Путин при этом, по словам Феррис-Ротман, "стремился представить себя защитником россиян, подобно Сталину и Владимиру Ленину, которых часто изображали как отцов Отечества. Путин показал, что с родиной его связывают национальные интересы, не имеющие отношения к политике и коррумпированным чиновникам".