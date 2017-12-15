Жуткое пресс-шоу Путина

"Глава российского государства Владимир Путин блестяще справился со своей ежегодной конференцией - потому что критики почти не было", - считает Штефан Шолль, корреспондент немецкого издания Frankfurter Rundschau.

"65-летний политик с самого начала продемонстрировал, что не боится критики", - отмечает журналист, говоря о том, как Путин обратил внимание на плакат одной журналистки, на котором, как ему показалось, было написано "Путин, бай-бай". "Однако критики в свой адрес Путин не получил - наоборот", девушка из Татарстана исправила президента, сказав, что на плакате написано "Путин бабай", что по-татарски значит "Дедушка Путин" - так президента называют дети в республике.

"Большая пресс-конференция Владимира Путина", как называют ее государственные СМИ, имеет свои мерки и ритуалы. Вчера глава государства в течение 3 часов 42 минут ответил на 65 вопросов (так в оригинале; по сообщениям российских СМИ, вопросов было затронуто больше 55. - Прим. ред.) от 1640 аккредитованных журналистов, это рекорд", - говорится в статье.

"Однако, несмотря на такую "массовую мобилизацию", Путин ни разу не подвергся опасности попасть под перекрестный допрос", - отмечает автор. Так, подробно ответил Путин на вопрос об отсутствии серьезной конкуренции на выборах, говоря о выросших экономических и демографических показателях.

"У пресс-конференции была дополнительная значимость: только на прошлой неделе Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах в марте. Но, так как президент по традиции отказывается принимать участие в телевизионных дебатах, это мероприятие уже сегодня стало одной из последних встреч, предлагающих возможность задать вопросы", - отмечает автор.

"Настроение, свойственное дебатам, тем не менее, появлялось редко. Как дети в огромном школьном классе, представители прессы пытались привлечь внимание Путина мягкими игрушками и лыжными шапками или плакатами вроде "Спасите детей", - пишет журналист. Если посчитать, шанс высказаться для каждого присутствовавшего корреспондента равнялся 4%, отмечается в статье.

"Однако, как обычно, большую часть тех, кто задавал вопросы, представляли верные сторонники из числа московских корреспондентов государственных СМИ, а также журналисты из провинции или профильные журналисты со своими собственными интересами", - пишет Штефан Шолль.

"Как и каждый год в декабре, российский журналистский народ преклонялся перед своим царем. А тот показывал себя великодушным, обещая больше мест в детских садах, налоговые льготы для пенсионеров, повышение расходов на здравоохранение", - говорится в статье.

Близкий к Кремлю политолог Алексей Мухин высказал Frankfurter Rundschau свое мнение относительно конференции: "Это была настоящая предвыборная пресс-конференция. Одну ее часть Владимир Путин посвятил предстоящим выборам, другую - решению конкретных проблем конкретных людей. Как Дед Мороз. Он выступал настолько уверенно, что все остальные кандидаты уже сейчас кажутся неуместными".

"Граничащая со скукой гармония в зале превратилась во что-то вроде напряжения, когда микрофон взяла телеведущая Ксения Собчак, которая также хочет выдвигать свою кандидатуру на выборах в марте", - отмечает автор. Собчак упрекнула Путина в отсутствии серьезной конкуренции, упомянув об оппозиционере Алексее Навальном, которого не допускают к выборам из-за фиктивных уголовных процессов, несмотря на то, что он был оправдан Европейским судом по правам человека. Путин в своем ответе проигнорировал как Европейский суд, так и имя Алексея Навального, подчеркивает автор. Путин сравнил Навального с бывшим президентом Грузии Саакашвили, которого Путин называл очевидным скандалистом и ранее, отмечается в статье.

"И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране?" - спросил Путин. "Ксения Собчак, уже без микрофона, прокричала в зал ответ, в котором, однако, никто не расслышал ни слова. На этом дебаты закончились, не успев начаться", - подчеркивает автор статьи.

"Чуть позже закончилась и пресс-конференция. Путин поздравил всех с наступающим Новым годом, а счастливая российская пресса хором скандировала: "Спасибо, спасибо!" - пишет в заключение журналист.