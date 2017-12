15 декабря 2017 г. Юэн Макаскилл | The Guardian Россия может оставить без интернета страны НАТО, предупреждает британский военачальник "Россия, возможно, представляет большую опасность для Великобритании и других стран НАТО, так как может перерезать подводные кабели, жизненно важные для международной торговли и интернета, предупредил британский начальник штаба обороны сэр Стюарт Пич", - сообщает The Guardian. "Российские суда регулярно появляются вблизи атлантических кабелей, через которые идет коммуникация между США и Европой и другими странами мира", - говорится в статье. Главный маршал авиации Пич, назначенный в сентябре председателем военного комитета НАТО, заявил, что Россия продолжает разрабатывать нетрадиционные способы ведения войны. Он добавил, что угрозы, в том числе для подводных кабелей, означают, что Великобритания и ее союзники должны соответствовать российскому ВМФ в плане модернизации своего флота. "Существует новая угроза нашему процветанию и образу жизни, кабелям, которые пересекают морское дно, выведение из строя которых путем перерезания кабелей или уничтожения немедленно - и катастрофически - прервет международную торговлю и интернет", - заявил он. "Это предупреждение поступило через две недели после того, как правоцентристский аналитический центр Policy Exchange опубликовал доклад, в котором говорится, что 97% глобальных коммуникаций и ежедневные финансовые трансакции на сумму10 трлн долларов осуществляются через такие кабели", - отмечает издание. Несмотря на эти предупреждения, российские суда могут просто получать доступ к кабелям для перехвата коммуникаций с целью сбора разведданных - что уже давно делают американцы и британцы, а не пытаться перерезать их или нарушить коммуникации, пишет газета. Источник: The Guardian