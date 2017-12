15 декабря 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "День сурка": кремлевский автократ в роли популиста Вчерашняя, 13-я по счету пресс-конференция Путина, представшего "в роли скромного слуги народа", прошла под знаком внутренней политики и предстоящих выборов президента. Но это вовсе не значит, что Путин превратился в "голубя мира" и делает выбор в пользу политики разрядки, отмечают западные СМИ. Как только он "снова твердо устроится в седле", конфронтация с Западом может обостриться, предполагают обозреватели. При этом медийное шоу Кремля оставляет без ответа ключевой вопрос: что будет после Путина? Пресс-конференция Путина, представшего "в роли скромного слуги народа", прошла под знаком внутренней политики. Но это вовсе не значит, что Путин делает выбор в пользу политики разрядки в отношении Запада, пишет московский корреспондент немецкой газеты Die Welt Павел Локшин в статье под названием "Обманчивое смирение Путина". "После нескольких лет внешнеполитического авантюризма Путин (...) объявляет народу: теперь речь идет не о славе и чести в мировой политике, а об отчизне", - пишет автор. Теперь для Путина главное - обеспечить себе весомую явку на выборах, которая составит не менее 70%. "Как и в случае с выборами 2012 года, - уверен Локшин, - выборы в марте следует рассматривать в первую очередь как плебисцит в поддержку системы Путина". "Путин позиционировал себя не как воинственного геополитика, а как народного президента, у которого для всех найдется немного денег. Это вписывается в его заявление о том, что в президентских выборах в марте 2018 года он будет участвовать как независимый кандидат, а не представлять свою "Единую Россию", - говорится в статье. "Неужели Путин в ближайшем будущем сконцентрируется на внутриполитической повестке дня и превратится в голубя мира на мировой политической арене?" - задается вопросом Локшин. Так, на днях президент объявил о том, что российский военный контингент уходит из Сирии. Однако, по мнению автора публикации, "еще слишком рано делать вывод, что Путин отказывается от конфронтационного курса в отношении Запада". "Кремлевский автократ предстает в роли популиста, для которого высшим приоритетом (...) являются интересы его народа - похоже, для гарантии легитимности власти ему уже не хватает тех "патриотических ресурсов", которые принесла с собой аннексия Крыма", - пишет в заключение Павел Локшин. Журналист предполагает, что как только Путин "снова твердо устроится в седле в качестве вновь избранного президента, он может еще больше обострить конфронтацию с Западом". После мартовских выборов президент Путин станет еще могущественнее. Его стране это пойдет не на пользу, пишет московский корреспондент немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс в статье, озаглавленной "После него хоть потоп". Путин будет баллотироваться на четвертый президентский срок не от партии "Единая Россия", а как независимый кандидат. Это "говорит о том, что Кремль списал ее со счетов. Ее репутацию как сборища коррумпированных придворных льстецов уже не спасти. Решение Путина позволяет также предположить, (...) что в будущем система еще больше будет заточена под президента", говорится в статье. Тем не менее, однажды Путин больше не захочет или не сможет позаботиться обо всем сам - передача власти из-за нефункционирующих институтов будет задачей не из легких. "Даже вопреки Дональду Трампу как президенту Соединенные Штаты остаются относительно стабильными. Ждет ли это Россию без Путина, неизвестно", - заключает автор. "Четырехчасовая пресс-конференция Кремля оставляет ключевой вопрос без ответа: что будет после Путина?" - констатирует в заголовке американская газета The Christian Science Monitor. После почти 18 лет у власти Путин не взрастил очевидного преемника. Надежного механизма передачи власти также не установлено, отмечает корреспондент Фред Уэйр. "Данная модель российского государства целиком и полностью сосредоточена вокруг Путина и не сможет выжить без него, - считает Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений (Москва). - Путин останется не потому, что он хочет, но потому, что его невозможно заменить, не подорвав систему. Никто не желает хаотичного переходного периода, но после многолетних обсуждений не удалось найти окончательную формулу для упорядоченной передачи власти". Вероятно, у Путина есть какой-то план, полагают эксперты, но необязательно подразумевающий передачу его неоспоримой президентской власти кому-то другому. "В прошлом Путин говорил о развитии существующей политической системы России, возможно, в плане передачи больших полномочий парламенту", - отмечает издание. "Циркулирует много разных идей, - говорит заместитель директора Центра политических технологий (Москва) Алексей Макаркин. - Но объявленное Путиным решение баллотироваться в качестве независимого кандидата показывает, что он не намерен опираться на "Единую Россию" в будущем. Вероятно, в центре внимания в его следующий срок окажется создание новой системы власти в России". Новая система может избежать проблемы преемственности, оставив Путина в Кремле, возможно, на менее важной роли, но в качестве гаранта для элиты и общественности того, что радикальных нештатных ситуаций не будет. Это также лишит членов оппозиции мечты о том, что они однажды смогут взять в руки президентскую власть, полагает автор. Эксперт Высшей школы экономики (Москва) Николай Петров предполагает, что Путину, возможно, будет предложено пожизненное президентство, по аналогии с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. "Жутким пресс-шоу" называет немецкая Frankfurter Rundschau вчерашнюю пресс-конференцию Путина. "Глава российского государства Владимир Путин блестяще справился со своей ежегодной конференцией - потому что критики почти не было", - считает корреспондент Штефан Шолль. "У пресс-конференции была дополнительная значимость: только на прошлой неделе Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах в марте. Но, так как президент по традиции отказывается принимать участие в телевизионных дебатах, это мероприятие уже сегодня стало одной из последних встреч, предлагающих возможность задать вопросы", - пишет автор. "Настроение, свойственное дебатам, тем не менее, появлялось редко", - отмечается в публикации. "Как обычно, большую часть тех, кто задавал вопросы, представляли верные сторонники из числа московских корреспондентов государственных СМИ, а также журналисты из провинции или профильные журналисты со своими собственными интересами", - пишет Штефан Шолль. "Как и каждый год в декабре, российский журналистский народ преклонялся перед своим царем. А тот показывал себя великодушным, обещая больше мест в детских садах, налоговые льготы для пенсионеров, повышение расходов на здравоохранение", - говорится в статье. Близкий к Кремлю политолог Алексей Мухин высказал Frankfurter Rundschau свое мнение относительно конференции: "Это была настоящая предвыборная пресс-конференция. Одну ее часть Владимир Путин посвятил предстоящим выборам, другую - решению конкретных проблем конкретных людей. Как Дед Мороз. Он выступал настолько уверенно, что все остальные кандидаты уже сейчас кажутся неуместными". Американская The New York Times напоминает, что это была 13-я подобная конференция Путина, и "эта формула настолько износилась, что ее иногда сравнивают с фильмом "День сурка". "Нацеливаясь на президентский пост, российский президент Владимир Путин продвигал свои достижения на внутриполитической арене", - пишут корреспонденты Нил Макфаркуар и Иван Нечепуренко, отмечая, что он припас и пару уколов для США. "На вопрос о сговоре Путин по существу поддержал президента Трампа, сказав, что обвинения - это выдумка врагов". По Северной Корее Путин поиздевался над Конгрессом за то, что тот осуждает Россию, в то же время добиваясь ее помощи. "Вы вообще нормальные люди, нет?" - цитирует издание слова российского президента, обращенные к конгрессменам. "Несколько российских журналистов из независимых СМИ смогли задать серьезные вопросы по таким проблемам, как отсутствие политической конкуренции и верховенства закона, а также правительственное кумовство по отношению к дружкам Путина, - пишет издание. - Путин, разумеется, от них уклонился". Как отмечают авторы, "иногда он признавал, что проблемы есть, но неизменно возлагал вину на кого-то вне кремлевских стен". Foreign Policy полагает, что "Путин хвалит и защищает Трампа и дает стимул собственному переизбранию". "Уровень отношений между США и Россией, возможно, упал до самых низких отметок, что в последний раз происходило в период холодной войны, но в четверг президент России Владимир Путин на ежегодной марафонской пресс-конференции завершил бурный год, протянув оливковую ветвь своему американскому коллеге", - пишет журналистка Эми Феррис-Ротман. "Примирительный тон в отношении Вашингтона последовал также за стремительным турне по Ближнему Востоку, в ходе которого Путин проявил себя как ключевой игрок в регионе", - отмечает автор статьи. Посетив за один день Сирию, Египет и Турцию, Путин, по словам журналистки, направил "мощный сигнал о том, что, пока Трамп с его политикой "первым делом Америка" занимается внутренними делами, Россия получила определенную власть на мировой арене, вернув Москве часть влияния, которым она обладала в советское время". Комментируя заявление Путина о решении пойти на выборы самовыдвиженцем, Феррис-Ротман отмечает, что тот дистанцируется от "Единой России", осознавая "растущую апатию избирателей и то, что электорат не испытывает энтузиазма по поводу сохранения у власти одного и того же человека". "Отказ от "Единой России" делает акцент на том, что Путин остро осознает необходимость увеличить свою популярность", - пишет автор. Путин при этом, по словам Феррис-Ротман, "стремился представить себя защитником россиян, подобно Сталину и Владимиру Ленину, которых часто изображали как отцов Отечества. Путин показал, что с родиной его связывают национальные интересы, не имеющие отношения к политике и коррумпированным чиновникам".