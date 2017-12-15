Медийное шоу Владимира Путина, кандидата на четвертый мандат

Российский президент провел почти четырехчасовую пресс-конференцию в Москве, затронув множество национальных и международных проблем, говорится в редакционной статье Le Monde.

Владимир Путин позиционирует себя как гаранта стабильности России

Находясь в Кремле с 2000 года - с перерывом на четыре года в качестве премьер-министра, - Владимир Путин, кандидат на новый президентский мандат, в частности, упрекнул маргинализированную оппозицию, обвинив ее в том, что она подталкивает Россию к хаосу. Когда Путин сказал, что он настроен на "конкурентную" политическую систему, ему задала вопрос либеральная кандидатка на президентских выборах Ксения Собчак, аккредитованная в качестве журналистки телеканала "Дождь", отмечают авторы.

Она упомянула о препятствиях, с которыми столкнулся Алексей Навальный, и об убийствах деятелей, критически настроенных по отношению к власти. "Я вас уверяю, власть никого не боялась и никого не боится", - заявил российский президент и привел в пример Украину, где соперничество между президентом Петром Порошенко и оппозиционером Михаилом Саакашвили в последние недели привело Киев к тяжелому политическому кризису.

"Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили? (...) И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы у нас были попытки государственных переворотов? (...) Я уверен, что абсолютное, подавляющее большинство граждан России этого не хочет и этого не допустит", - сказал Путин.

Обвинения по поводу российского вмешательства в США "придуманы", чтобы сделать Трампа "нелегитимным"

В ходе пресс-конференции российский президент ответил на вопросы о подозрениях по поводу российского вмешательства в американскую президентскую кампанию 2016 года. Однако, по мнению Путина, "это все придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу, чтобы придать его работе нелегитимный характер".

Расследование, проводимое с мая американским спецпрокурором Робертом Мюллером, ускорилось в последние недели, когда Майкл Флинн, бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности, после предъявленного ему обвинения признался в том, что солгал ФБР о содержании своих телефонных разговоров с тогдашним российским послом в Вашингтоне. С тех пор Флинн согласился сотрудничать с правосудием, напоминают журналисты. "А как вы вообще представляете? Любой избирательный процесс во всем мире... что, нужно вообще запретить любые контакты?" - в свою очередь задался вопросом Путин.

По Северной Корее Владимир Путин приветствует "осознание" США

Владимира Путина спросили о его отношении к заявлению американского госсекретаря Тиллерсона, сказавшего, что он готов к переговорам с Северной Кореей "без предварительных условий". Российский президент приветствовал "осознание" со стороны США по поводу этого досье.

"Это очень хороший сигнал, который говорит о том, что в американском руководстве в целом и в Госдепе происходят явные подвижки осознания реалий", - сказал Путин.

Экономическое развитие Арктики является приоритетом для России

Российский президент считает приоритетом развитие этого полярного региона. "Там основные наши запасы минерального сырья, но промышленное освоение Арктики, включая добычу самого разного сырья, должно идти с соблюдением всех требований экологической безопасности, с заботой о природе в этом очень чувствительном регионе", - сказал Путин.

Однако запуск российским президентом на прошлой неделе грандиозного проекта "Ямал", нацеленного на строительство завода по производству сжиженного природного газа в Арктике, уже вызывает обеспокоенность многих организаций по охране окружающей среды, комментирует редакция.