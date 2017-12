15 декабря 2017 г. Нил Макфаркуар и Иван Нечепуренко | The New York Times "Вы вообще нормальные?" - спросил Путин Конгресс США на ежегодной новостной встрече "Нацеливаясь на президентский пост, российский президент Владимир Путин продвигал свои достижения на внутриполитической арене в течение своей ежегодной национальной новостной конференции в четверг, - пишут корреспонденты американской газеты The New York Times Нил Макфаркуар и Иван Нечепуренко. - Однако он припас пару уколов для США по вмешательству в выборы и олимпийскому допингу, спросив в какой-то момент членов Конгресса: "Вы вообще нормальные люди, нет?" Как отмечают авторы, это была 13-я подобная конференция Путина, и "эта формула настолько износилась, что ее иногда сравнивают с фильмом "День сурка", в котором герой переживает многократно один и тот же момент". Почти четырехчасовой марафон, показываемый в прямом эфире по всей стране, начался широким вопросом о том, почему Путин будет переизбираться в марте 2018 года, передает газета. "Это предоставило ему удобную возможность обрушить шквал позитивных экономических данных, по-видимому, с целью напомнить россиянам, насколько страна улучшилась с тех пор, когда он впервые стал президентом в 2000 году", - отмечают журналисты. "Некоторое время вопросы кружили вокруг внутренних тем, пока пара иностранных корреспондентов - обычно это подсадные люди - не переключила ненадолго тему на возможный российский сговор со штабом Трампа и на Северную Корею", - сообщают авторы. "На вопрос о сговоре Путин по существу поддержал президента Трампа, сказав, что обвинения - это выдумка врагов, которые хотят аннулировать результаты выборов, - говорится в статье. - Он сказал, что любые контакты с российскими дипломатами или другими чиновниками - это нормальная вещь, и говорить об обратном ?- это "шпиономания". По Северной Корее Путин поиздевался над Конгрессом за то, что тот осуждает Россию, в то же время добиваясь ее помощи, говорится далее. "Интересные вы ребята", - сказал президент с ухмылкой, передает издание. Американские конгрессмены хорошо выглядят, красиво, они вроде умные люди, продолжил Путин, но они "нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном и при этом в то же время подталкивают президента, чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и иранской ядерной программы. Вы вообще нормальные люди, нет?" "Несколько российских журналистов из независимых СМИ смогли задать серьезные вопросы по таким проблемам, как отсутствие политической конкуренции и верховенства закона, а также правительственное кумовство по отношению к дружкам Путина, - пишет издание. - Путин, разумеется, от них уклонился". Как отмечают авторы, "иногда он признавал, что проблемы есть, но неизменно возлагал вину на кого-то вне кремлевских стен". Как передают корреспонденты, одна из оппонентов Путина, Ксения Собчак, приняла участие в новостной конференции в роли ведущей журналистки независимого телеканала "Дождь", сказав, что это был ее единственный шанс задать ему вопрос, поскольку он отказывается от дебатов. "Собчак сказала, что быть оппозиционным кандидатом в России означает, что тебя либо убьют, либо посадят, и привела пример Алексея Навального, который многократно подвергался преследованиям в виде физических нападений и того, что он называет политически мотивированными судебными делами и приговорами, которые лишают его права баллотироваться", - информирует газета. "Неужели власть боится честной конкуренции?" - спросила Собчак. "На этот и другой вопрос Путин ответил, что России нужна конкурентная избирательная система и что отсутствие поддержки оппозиции объясняется не подавлением, а ее собственными действиями", - передают авторы. "Путин сравнил Навального с Михаилом Саакашвили, бывшим президентом Грузии, который стал фигурой украинской оппозиции и привлек к себе всеобщее внимание на антикоррупционных протестах в Киеве в последние недели", - сообщают журналисты. "(...) Те, кого вы назвали, это Саакашвили, только в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране?" - цитируют авторы ответ Путина, который "избегает называть Навального по имени". Онлайн-журнал Republic.ru заявил, что пресс-конференция Путина "стала такой скукой, что он отказывается ее освещать в этом году и предлагает читателям скидку в 50% на подписку на время ее проведения". По словам корреспондентов, "один из немногочисленных будоражащих моментов" произошел, когда дали задать вопрос владельцу мурманского рыбокомбината. "Признав, что он солгал о том, что он журналист, он обратился со страстной мольбой к президенту о спасении его отрасли", - передает газета. Источник: The New York Times