15 декабря 2017 г. Михаил Саакашвили | The New York Times Михаил Саакашвили: Как я попал из губернаторского кресла в тюремную камеру "Возможно, я первый со времен Габсбургов экс-глава государства, который сделался лицом без гражданства", - пишет в своей статье в The New York Times экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. "В прошлом меня также называли одним из злейших врагов президента Владимира Путина. И все же недавно я провел три дня в одиночной камере, куда меня заключила Служба безопасности Украины, обвинившая меня, в частности, в том, что я агент российской спецслужбы", - говорится в статье. Напомнив, как он начал участвовать в украинских реформах и получил украинское гражданство, отказавшись при этом от гражданства Грузии, Саакашвили пишет: "Я добровольно вызвался стать губернатором Одесской области, чтобы защитить ее от российских попыток взять ее под контроль, а также чтобы дать быстрый старт реформам в ней". "Все шло хорошо, но к концу 2016 года мы обнаружили, что центральное правительство преграждает путь нашим попыткам осуществления реформ. Порошенко - олигарх, разбогатевший при старой системе, - и его окружение не только перестали помогать моей команде в Одессе и другим реформаторам в правительстве, но также стали прямо подрывать некоторые из наших первоначальных достижений", - заявляет автор. По мнению Саакашвили, причины в том, что расширение транспарентности сужало простор для обогащения этих лиц, а Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), созданное при его содействии, преследовало некоторых приближенных Порошенко. Саакашвили напоминает хронику дальнейших событий (ушел в отставку, основал оппозиционную партию, был лишен гражданства, НАБУ подверглось атаке). На прошлой неделе Саакашвили задержали. "Генпрокурор объявил, что я - агент российской секретной полиции, а моя цель - дестабилизация Украины", - отмечает Саакашвили. "Украина действительно дестабилизируется Россией. И у России действительно есть могущественные союзники по этой дестабилизации: отечественная, алчная и коррумпированная элита Украины, превратившая страну, которая могла быть одной из богатейших в Европе, в одну из беднейших", - комментирует Саакашвили. "Я верю в великое будущее Украины. На мой взгляд, как и в других странах Восточной Европы, ключ к ее успеху в том, чтобы переломить тенденцию, при которой побеждают олигархи, умеющие манипулировать выборами", - пишет Саакашвили. Напомнив, что судья Лариса Цокол отказалась вынести решение о его аресте, Саакашвили сообщает: "Теперь я буду оспаривать предъявленные мне обвинения, и я уверен, что буду полностью оправдан. Судья Цокол - лишь одна из множества храбрых людей, которые есть на Украине. Эти люди - надежда и будущее страны". Источник: The New York Times