Пришло время покончить с мифом о Парижанке

Одевайтесь, как парижанка. Обставляйте вашу квартиру, как парижанка. Ешьте, как парижанка. Любите, как парижанка. Все это должно прекратиться, пишет журналистка Натали Депре на портале Slate.fr.

Сначала это восхищение, исходящее неизвестно откуда, было скорее лестным. Все американки, англичанки, китаянки приходили в восторг от парижанки - этого мифического создания с его неподражаемой элегантностью, наделенного стройным силуэтом и естественной красотой, на которое они так хотели быть похожими, говорится в статье.

"О Франции так много не говорили после пламенного выступления Доминика де Вильпена на трибуне ООН в 2003 году. После века Просвещения, Декларации прав человека, после Марии Кюри, Андре Мальро, Альбера Камю, Симоны Вейль и стольких других, в конечном счете, к пантеону французских идеалов примкнула Парижанка", - отмечает Депре.

Сообразительная Мирей Гильяно, бывший генеральный директор компании "Шампанское вдовы Клико", первой почуяла, что очарование американок парижанками - потенциально выгодное дельце, считает журналистка.

В 2005 году она раскрыла секрет "Почему француженки не толстеют". Ее книга вышла в 42 странах, переведена на 47 языков, продана тиражом в 3 млн экземпляров по всему миру, стала бестселлером в США, занимая место в рейтинге прямо после "Гарри Поттера", который, к счастью, не имел проблем со своим коэффициентом жировой массы, продолжает автор.

"Во Франции успех Мирей не остался незамеченным, хотя ее чудодейственные советы ("хлеб, шампанское, шоколад и любовь как ключевые ингредиенты жизни и сбалансированной диеты") способны вызвать усмешку у тех, кто наделен нейронами головного мозга в исправном состоянии", - иронизирует Депре.

Статистика не имеет значения. Неважны те парижанки, которые носят манто от Desigual. Неважны те парижанки, которые обладают отвагой быть упитанными. Миф возрождается, говорится в статье.

Франция брендов Christian Dior, Guerlain, LVMH снова побеждает, гордо выходя на авансцену, на время позабытая в пользу экстравагантной американки и вульгарной чувственной итальянки, передает автор.

Пришло время вытащить из нафталина иконы шестидесятых, такие как Денев, Харди, Бардо, впрыскивая им немного современности посредством Генсбур, Паради и Котийяр, к тому же ставших символами домов высокой моды, говорится в статье.

"Отныне парижанка стала конкурирующей торговой маркой, маркетинговым инструментом, снова стимулирующим как французскую моду - всегда готовую цепляться за ходовую тенденцию, - так и издательства", - комментирует Депре.

"Из мифа парижанка превратилась в карикатуру, создание, затянутое в ультра кодифицированное одеяние. К чему претендовать на избегание стереотипов (исключить женщин с курчавыми волосами недостаточно), когда происходит лишь укрепление идеалов стереотипной женственности?" - задумывается автор статьи.

Конечно, женщины, описанные в книгах, существуют - я их знаю, я с ними встречаюсь, - но они все происходят из социального микромира, состоящего из обывательниц, поклонниц моды, девушек из хороших семей или экс-провинциалок, стремящихся к непринужденности и доброжелательности, продолжает журналистка.

"Мой Париж, в котором я живу уже 28 лет, это также Париж женщин с множеством этнических корней, женщин слишком подкрашенных, которые носят подплечники, пахнут духами Angel от Thierry Mugler, женщин с неудавшимся перманентом, женщин не обязательно красивых и стройных, женщин, которым наплевать, есть ли в их шкафу что-нибудь от Chanel, женщин, которые не вписываются в тесные рамки стереотипов", - пишет Депре.

"Все же существует наше видение парижанки. Не пришло ли время в 2017 году прекратить сводить француженку к ее врожденному шику и утонченной фигуре, о которых нам уже прожужжали все уши в течение 10 лет? А может, нам восхититься, по примеру Пенелопы Бажьё с ее комиксами, француженками-учеными, революционерками, интеллектуалками, независимо от того, носят они плащ от Burberry или нет? - пишет Депре. - Может, француженка и элегантна, но у нее еще есть куча талантов. Не будем об этом забывать".