Безразличие - это тоже не выход

"Председатель Европейского совета Дональд Туск обвиняет Европу в провале миграционной политики. Он прав. Нет сомнений в том, что спор о квотах на беженцев стал причиной глубокого раскола в Европе", - считает Петер Мюллер, журналист немецкого издания Der Spiegel.

"Переговоры о так называемом перманентном механизме распределения беженцев тянутся месяцами, щепетильное дело передают от одного председателя Европейского совета к другому. Один из важнейших вопросов будущего Европы постоянно оказывается в папке документов для повторного рассмотрения", - пишет Петер Мюллер.

Как написал Дональд Туск в письме-приглашении на Саммит ЕС, за "фасадом" единения стран ЕС в вопросах "Брекзита" и оборонной политики продолжает рушиться фундамент общей солидарности, передает издание.

"Проблема взгляда Туска за "фасад" заключается только в том, что именно председатель Европейского совета, который, собственно, должен заботиться о том, чтобы страны ЕС находили компромиссы, угрожает стать главным свидетелем той крайней фракции, которая по-прежнему категорично отказывается принимать беженцев", - считает автор, отмечая, что Венгрия, Польша и Чехия абсолютно не стремятся следовать решениям, принятым большинством осенью 2015 года.

"Именно им глава Евросовета предоставляет теперь аргументы для того, чтобы и дальше уходить от любой солидарности. Туск ведет себя, как рефери, который дарит пенальти команде, которая не хочет играть по правилам", - полагает журналист.

"Конечно, Туск не имел такого намерения. Хорошо, когда по крайней мере один из ведущих политиков Брюсселя время от времени говорит неприятную правду. Тем не менее, после зловещего порицания Туска Европа ни на шаг не приблизилась к решению миграционного кризиса", - уверен Петер Мюллер.

По мнению журналиста, ЕС необходимо найти пути для того, чтобы сделать пригодным для жизни потерпевшее неудачу Дублинское соглашение, согласно которому государства, на территорию которых изначально попадают мигранты, несут ответственность за предоставление им убежища. В противном случае при следующем голоде в Африке в Италии и Греции вновь разразится хаос, считает журналист.

По мнению немецких дипломатов, те страны, которые ни при каких условиях не хотят принимать беженцев, могут "откупиться" другими формами солидарности, например, предоставляя дополнительные полицейские формирования для защиты внешних границ ЕС. "От одного пока не может отказаться Берлин: необходимости минимальной солидарности среди европейских стран в случае, если речь пойдет о том, чтобы разделить тяжесть возможного нового натиска мигрантов", - передает издание.

"Эта идея была и остается верной. Конечно, одна только система распределения беженцев не является решением миграционного кризиса. Для этого необходим целый комплекс мероприятий, например, создание центров для беженцев, также, возможно, "сделка" с Ливией по примеру Турции или справедливые возможности для Туниса и Марокко в сфере торговли на европейском рынке", - считает автор.

"Возможно, Венгрии и другим странам стоит напомнить о том, что любая солидарность заключается и в тех многочисленных миллиардах, которые ЕС перечисляет этим странам ежегодно в качестве региональной помощи: европейцы помогают друг другу, чтобы постепенно выровнять условия жизни. Эта солидарность должна действовать и в миграционном кризисе - для каждой из стран", - пишет в заключение журналист.