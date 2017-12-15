НАТО требует объяснений от Путина

Спор вокруг возможного нарушения Россией соглашения о РСМД обостряется. По информации немецкого издания Der Spiegel, члены НАТО пришли к единому мнению относительно того, что Россия должна опровергнуть все подозрения "быстро, самостоятельно и убедительно".

Соответствующее заявление НАТО, которое должно быть опубликовано в пятницу, по имеющейся у издания информации, не содержит осуждения России. "Однако в некоторой степени подчеркивается обеспокоенность НАТО тем, что важный договор о РСМД находится под угрозой. Россия должна действовать быстро, чтобы восстановить доверие", - передает издание.

"Вмешательство западного альянса в ракетный спор между Вашингтоном и Москвой обозначает новый этап в эскалации конфликта", - считает автор публикации Маттиас Гебауэр. Так, НАТО не является стороной по договору, и благодаря своему заявлению альянс "окончательно становится действующим лицом конфликта".

Идея договора о РСМД, запрещающего размещение Россией и США ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км, была проста: в кризисной ситуации он должен предотвратить ядерную катастрофу в Европе, пишет автор.

США уже несколько лет обвиняют Россию в нарушении договора. По сообщениям спецслужб США в начале года, Москва якобы вооружила два батальона российской армии новыми ракетами средней дальности SSC-8. Доказательства у США основательные: помимо снимков со спутника, у спецслужб якобы есть информация о фирмах, которые предположительно участвовали в разработке ракет. То, что альянс часто получал материал от спецслужб только частями, вызывает сомнение у некоторых стран, передает издание.

"Заявление НАТО - это первый сигнал пересмотра принципов внутри альянса и успеха США", - считает автор публикации. Причиной этого, по его мнению, стало то, что правительство США поставило НАТО ультиматум: необходимо либо прийти к общей линии действий, как заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, либо США будут действовать в одиночку.

"Для Европы это было бы кошмарным сценарием", - пишет Маттиас Гебауэр, отмечая, что в Вашингтоне уже достаточно сторонников жесткой политики, которые готовы начать разработку новых ракет и "в ответ на ехидство России" требуют размещения оружия в Европе. "Новый виток вооружения был бы неизбежен", - пишет автор.

Чтобы заставить Москву согласиться, США готовят новые санкции против России. Так, министерство торговли США якобы уже составляет список российских компаний, которые предположительно участвовали в разработке ракет SSC-8, передает издание.

"Как будет обостряться конфликт, пока предсказать нельзя. (...) Однако выступление Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции не обещало ничего хорошего. Он похвалил договор о РСМД и заявил, что Россия ни в коем случае не планирует из него выходить. Однако через одно предложение он обвинил США в нарушении договора с их стороны", - пишет в заключение автор.