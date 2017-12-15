Германия планирует ужесточить наказание в отношении женщин, примкнувших к ИГИЛ*

Генеральная прокуратура ФРГ планирует ужесточить наказание в отношении женщин, примкнувших к ИГИЛ*, - даже в том случае, если они не брали в руки оружие. Как заявил в беседе с Sueddeutsche Zeitung генпрокурор Германии Петер Франк, "мы считаем, что в случае этих женщин можно говорить о членстве в иностранной террористической организации". Окончательное решение, пишут авторы материала, остается за Федеральным конституционным судом ФРГ.

"Причиной этой инициативы стал рост числа задержанных женщин в районах на территории Ирака, которые раньше были подконтрольны "Исламскому государству"* (...). Они находятся в иракских тюрьмах и спецприемниках. Под арестом в Багдаде находятся четыре женщины, выехавшие из Германии, - с ними уже беседовали представители Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ. Среди них - и 17-летняя Линда В. из Саксонии. Она примкнула к ИГИЛ* летом 2016 года и какое-то время жила в Сирии и Ираке", - сообщает газета.

Генеральная прокуратура проводит расследование против Линды В. и других женщин в связи с подозрением в членстве в террористической организации, однако в случае ее депортации в Германию она не предстанет перед судом. Дело в том, что женщины, примкнувшие в ИГИЛ*, в отличие от мужчин, не попадают под уголовное преследование, согласно существующему судебному регламенту. Так, Линда В., к примеру, уверяет, что к оружию не притрагивалась и помогала другим женщинам вести хозяйство и присматривать за детьми, передает издание.

"По мнению экспертов в сфере безопасности, трудно объяснить, почему сторонницы ИГИЛ*, вернувшиеся в Германию, не преследуются по закону", - говорится в статье.

Теперь Генпрокуратура аргументирует свою позицию тем, что "те женщины, которые выехали в регионы, подконтрольные ИГИЛ*, проживали там и, возможно, вышли замуж за боевиков, родили детей и воспитывали их в духе идеологии "Исламского государства"*, укрепляли террористическую организацию изнутри", передают авторы статьи.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.