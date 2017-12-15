Еще одна монополия

Отмена сетевого нейтралитета в США приведет к доминированию на рынке крупных концернов и фундаментально изменит соотношение сил в интернете, считает журналистка Tageszeitung Свенья Бергт.

"Уже сейчас ситуация проблематична: в интернете - пространстве, в котором, собственно, возможна безграничная конкуренция - существует тенденция к монополизации. Будь то поисковая машина, служба обмена сообщениями или компания, занимающаяся дистанционной торговлей, - во многих областях на рынке доминирует сегодня один крупный провайдер. А там, где этого не происходит, например, в Китае, существуют другие квазимонополисты", - считает автор. Одной из причин является, например, так называемый сетевой эффект, согласно которому "пользователи охотнее идут туда, где уже есть другие пользователи".

"Здесь тяжело принять какие-то ответные меры, как и ограничить транснациональные концерны. Однако без сетевого нейтралитета тенденция к доминированию на рынке будет расти, потому что Google и Facebook не смогут позволить себе взаимодействовать с телекоммуникационными концернами", - отмечает автор.

Для небольших провайдеров затраты будут слишком высоки, и это приведет к образованию второго уровня рыночной концентрации: так, при ограничении сетевого нейтралитета небольшой провайдер будет вынужден сотрудничать с телекоммуникационными концернами, и эта кооперация будет тем более затратна, чем к большему количеству концернов ему придется приспосабливаться. В итоге провайдер ограничится сотрудничеством с большими концернами. "В результате у концернов появится больше партнеров, больше клиентов и еще больше власти на рынке", - пишет автор, отмечая, что проблема касается не только США, но и Европы: здесь правила сетевого нейтралитета имеют свои пробелы, и этим пользуются крупные провайдеры, например, Telekom и Vodafone.

"В отличие от проблемы сетевого эффекта и сложных отношений с транснациональными концернами, здесь легко можно было бы принять ответные меры. С помощью строгих правил сохранения сетевого нейтралитета, которые поддержали бы пользователей и разнообразие. За исключением случаев, когда политика увлечена монополией", - пишет в заключение автор.