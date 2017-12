15 декабря 2017 г. Том Роган | The Washington Examiner Россия, вероятно, будет нарочно бомбить американские войска в Сирии "В ближайшие недели Россия может разбомбить сухопутные войска США в Сирии. Это реалистичная оценка, а не паникерство" - такой вывод делает журналист The Washington Examiner Том Роган из сообщений о том, что два американских истребителя F-22 перехватили два российских Су-25, которые оказались в небе к востоку от Евфрата. Хотя сам по себе инцидент не так серьезен, как может показаться, очевидно, что напряженность в отношениях США и России в Сирии нарастает, пишет Роган. При этом, по его словам, есть три повода для беспокойства. Первый из них связан с физическим риском. "Россия неоднократно угрожала атаковать американских военнослужащих" в Сирии, а российские самолеты "все чаще вторгались в подконтрольные США зоны деэскалации к востоку от реки Евфрат". Они не реагируют на предупреждения по радиосвязи, и это наводит на мысль, что им дали указание "оспаривать воздушное пространство, контролируемое США", отмечает Роган. Вторая причина для беспокойства, по словам журналиста, заключается в "стратегическом расчете" Путина, который желает, чтобы США покинули Сирию. "Действия Путина на Ближнем Востоке направлены на то, чтобы вытеснить США как "делателя королей" в регионе и получить доступ к прибыльным феодально-меркантилистским отношениям с такими странами, как Саудовская Аравия и Египет", - добавляет Роган. Риск здесь заключается в том, по его словам, что "Путин может решить, что убийство в Сирии американских военнослужащих будет способствовать его восприятию в регионе как международного лидера, с которым можно вести дела и перед которым можно преклонить колена". Стратегический расчет Путина касается и Дональда Трампа. "Если Путин считает, что может предпринять агрессивные действия против интересов США без серьезного противодействия со стороны Трампа, он это сделает. И, к сожалению, президент Трамп по-прежнему слишком охотно готов закрыть глаза на планы полковника КГБ", - поясняет Роган. По словам автора статьи, Трампу следует направить "российскому визави недвусмысленное предупреждение" и сообщить, что он "уполномочил американский летный состав вести как цель и при необходимости открывать огонь по любым российским самолетам, которые угрожают силам США в Сирии". "Независимо от продолжающихся дискуссий о политике США в отношении Асада, Путина нужно держать на жестком, сдерживающем поводке. От этого зависят жизни американцев", - заключает Роган. Источник: The Washington Examiner